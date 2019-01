ROSENBORG-LEDELSEN: Styreleder Ivar Koteng (t.v.), daglig leder Tove Moe Dyrhaug og sportslig leder Stig Inge Bjørnebye fotografert under cupfinalen i desember. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Hevder Rosenborg opptrer som reven i hønsegården

FOTBALL 2019-01-04T07:21:25Z

Styreleder Leiv Helge Kaldheim hevder Rosenborg gikk bak ryggen til FK Haugesund da de skrev en toårskontrakt med Eirik Horneland. I dag holder trønderne pressekonferanse med sin nye trener.

Publisert: 04.01.19 08:21

Horneland skrev en ny treårskontrakt med FK Haugesund så sent som i oktober. I den lå det inne en gjensidig oppsigelsestid på én måned. Den avtalen har Haugesund terminert. Dermed har klubben en kontrakt med Horneland som løper til 30. november 2019 – og det har Rosenborg fått beskjed om.

– FK Haugesund har en uoppsigelig avtale med Horneland som gjelder til 30. november i år. Den er tidsbestemt og uoppsigelig med mindre begge partene er enige om noe annet, sier styreleder Leiv Helge Kaldheim til VG.

– Med hvilken rett kan dere terminere en ny kontrakt som er inngått?

– Vi har gode grunner til at vi har gjort det. Det har bakgrunn i de handlingene som har foregått etter at avtalen ble inngått. Av hensyn til videre progresjon vil jeg ikke komme nærmere inn på detaljene, men vi har redegjort for disse overfor Rosenborg.

– Men dere er av den oppfatning at Rosenborg var i kontakt med Horneland før avtalen med ny oppsigelsestid ble underskrevet?

– Vi har fått informasjon om at de hadde vært i kontakt med ham på det tidspunktet.

– I den nye kontrakten var oppsigelsestiden endret til én måned og med en annen ordlyd?

– Det er korrekt. Den inneholdt et punkt med mulighet for gjensidig oppsigelse på én måned, basert på en felles forståelse av når det kunne komme til bruk, sier Kaldheim.

Styrelederen sier RBK ble gjort kjent med avtalene FK Haugesund hadde med Horneland.

– Vi må ikke glemme at RBK ba oss om konfidensiell behandling rundt Horneland, og det har vi forholdt oss til. Underveis har de gått bak vårt rygg og signert en toårsavtale med treneren vår. Da skjønner du at det er et avvik i tilliten.

Skuffelsen på Haugalandet er total når det gjelder Rosenborg, fastslår Leiv Helge Kaldheim.

– Vi har ingen problemer med å ønske våre gutter lykke til. Vi skjønner at de vil ha Horneland fordi han fremstår som en av de dyktigste unge trenerne i Norge, men det er nå engang slik at skal man hente ut noen fra en annen sin stall, så må en gjøre opp for seg. Du kan ikke opptre som reven i hønsegården.

– Forventer god forretningsmoral

Haugesund-sjefen er klar på at klubben ikke ønsker å stå i veien for «to lokale gutter sin drøm om å ta et trinn i fotballhierarkiet».

– Vi i FKH er en relativt liten klubb i norsk sammenheng. Spiller og trenerutvikling er en del av næringskjeden vår for å konkurrere. Vi har mange supportere og samarbeidspartnere som er opptatt av hvordan vi forvalter verdien i klubben vår slik at vi skal være i stand til å konkurrere på de områdene vi gjør. I år skal FKH i likhet med RBK konkurrere i cup, E-cup, serie. Da må en forvente at en har god forretningsmoral dersom en skal ha ønske om å plukke fra hverandre sine reir.

– Til slutt koker det vel ned til penger?

– Slik situasjonen er blitt, så er det slik. RBK fikk tydelig beskjed fra oss at det var uinteressant med en «overgang» og ikke noe utgangspunkt for økonomiske forhandlinger. Når de ikke opptrer med den forretningsskikk en kunne ha forventet, så er det vanskelig å forholde oss til noe annet enn at treneren kom tilbake med et ønske om en overgang. Da blir det et økonomisk spørsmål til slutt. Hadde RBK kommet på banen og opptrådt med god forretningsmoral og skikk så kunne dette vært løst på en smidigere og elegant måte. Ingen av partene, hverken RBK, treneren eller FKH, er tjent med at dette forblir uavklart, så vi vil være rause og sette oss ned og se på en løsning.

Men billig blir det neppe.

– Dersom RBK er villige til å komme opp med summen som Horneland er verdt, så har vi tidligere lovet han at vi skulle behandle det ordentlig og gå i dialog med RBK. Det har Rosenborg fått klar tilbakemelding på.

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, avviser påstandene fra Kaldheim.

– Det er trist at en kollega holder på slik. Påstanden er jo bare fantasi.