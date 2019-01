SLITER I BUNNEN: Omar Richards (t.v.) og Reading gikk på et stygt 1–4-tap hjemme mot Swansea 1. januar. Foto: PETER CZIBORRA / X03812

Reading med grusom statistikk før Old Trafford-oppgjør

FOTBALL 2019-01-05T07:58:08Z

Det siste året har Reading vunnet to av 23 bortekamper i ligaen – på nivå to. John O’Shea (37) og lagkameratene trenger et fotballmirakel for å avansere mot Manchester United i dagens FA-cup-oppgjør.

Publisert: 05.01.19 08:58

Det er lag fra to forskjellige verdener som møtes i FA-cupens tredje med avspark kl. 13.30. For mens Solskjær har fått en kanonstart med fire strake seirer i Manchester United , så går det blytungt for Reading som ansatte portugisiske Jose Manuel Gomes få dager etter at Solskjær signerte for United.

Reading unngikk så vidt nedrykk fra Championship sist sesong, og den elendige formen har bare fortsatt. I de to ukene Gomes har vært manager, så har Reading tre tap og én uavgjort i Championship.

Laget ligger nest sist, og har fem poeng opp til «trygg» grunn. Det er ti kamper siden forrige seier i ligaen, og manageren har varslet store utskiftninger i spillertroppen i løpet av januar. Oppkjøringen til en tøff bortekamp i cupen er med andre ord alt annet enn optimal.

O’Shea kom til klubben i sommer, og midtstopperen med over 400 ligakamper for Manchester United og Sunderland ligger akkurat nå an til sitt andre strake nedrykk til League One. Den irske 37-åringen ble blant annet ligamester sammen med Solskjær 2002/03-sesongen, og har faktisk fem ligatitler og Champions League-triumf på CV-en.

Klubben som var i semifinalen i FA-cupen så sent som i 2015, da det ble 1–2-tap mot Arsenal. Reading var også en snartur i Premier League i 2012/13-sesongen, men rykket umiddelbart ned.

VGs tips: Hjemmeseier med 0–2-handikap.

Vi tror Manchester United fortsetter sin perfekte innledning under Ole Gunnar Solskjær med nok en seier - i så fall den femte strake i rekken. Det er først borte mot Tottenham i neste uke at Man.Utd. blir testet skikkelig. Men dette er en ypperlig mulighet til å styrke selvtilliten ytterligere - før laget drar på treningsleir til Dubai.

Reading har hatt en elendig Championship-sesong. Og har trolig nok med å fokusere på å berge plassen sin der.

Vi foreslår en hjemmetriumf til 1,90 i odds med 0–2-handikap. Spillefristen er allerede kl. 13.30, og Viasat 4 har senderettighetene.