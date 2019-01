HERJER: Paul Pogba har levert fire mål og fire målgivende pasninger på fem kamper under Ole Gunnar Solskjær. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Paul Pogba til VG: – En sann fryd å jobbe med Ole igjen

FOTBALL 2019-01-13T19:52:58Z

LONDON (VG) (Tottenham – Manchester United 0–1) Paul Pogba (25) gliser når VG ber ham om å vurdere jobben Ole Gunnar Solskjær (45) hittil har gjort som midlertidig manager for Manchester United.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 13.01.19 20:52 Oppdatert: 13.01.19 21:19

Iført svart dress og rødt slips, med skinnende øredobber i gull med design fra hans nylanserte emoji-kolleksjon («Pogmoji»), entret den franske superstjernen pressesonen som en av de siste blant Manchester United -spillerne.

Pogba takket høflig nei til intervjuer med de engelsktalende journalistene fordi han hadde lovet å stille opp for de fransktalende denne gangen. «De sier at dere bare får to spørsmål», sier Pogba og nikker mot en av klubbens presseansvarlige som stod og nærmest dro ham i dressen for å få ham inn i spillerbussen.

VG fikk stille de to spørsmålene. Temaet var den norske manager-vikaren som har bidratt til at Pogba har levert fire mål og fire målgivende pasninger på fem kamper i Premier League , inkludert en gnistrende assist til Marcus Rashford i 1–0-seieren over Tottenham på Wembley .

– Det er en sann fryd å jobbe med Ole igjen. Jeg har kjent ham siden jeg spilte på akademiet og reservelaget, og nå er han tilbake. Som vi kaller ham: «le supersub» , åpner Pogba overfor VG og ler litt.

– Nei, han gjør virkelig en veldig, veldig god jobb. Han har vært spiller selv og kjenner mentaliteten til klubben. Han kom for å hjelpe oss og «booste» oss igjen. Det gjorde han veldig, veldig bra i dag også. Vi har gjort det bra, men sesongen er ennå lang og det er ikke ferdig ennå, sier den franske verdensmesteren.

– Hva har han endret i rollen din på banen?

– Jeg spiller litt høyere i banen, sier Pogba før han blir avbrutt av lagkamerat og landsmann Anthony Martial.

«Pauuul, Paul Pogbaaa» , synger Martial – et utdrag fra sommerhiten «Ramenez la coupe à la maison» («ta med pokalen hjem») av den franske rapperen Vegedream, som ble en landeplage i verdensmester-landet etter fjorårets triumf i Russland.

Pogba humrer før han gjentar:

– Jeg spiller litt høyere og har sikkerhet bak meg. De gir meg friheten til å angripe, komme meg fremover og inn i boksen, til å skyte og være der oppe med angriperne, sier Solskjærs største stjerne til VG.

45-åringen fra Kristiansund, som ga Pogba en seiersklem etter kampslutt på Wembley, fikk på den påfølgende pressekonferansen spørsmål av VG om hvordan han har endret på rollen til Pogba etter at han overtok.

Franskmannen hadde vanskeligheter med å levere gode prestasjoner jevnt og trutt under Solskjærs forgjenger, José Mourinho, og har allerede levert flere målpoeng under Solskjær (åtte på fem kamper) enn han klarte på 14 kamper under Mourinho frem til han fikk sparken (seks).

– Vi oppmuntrer ham til å gå fremover. Vi oppmuntrer ham til å jobbe hjem også. Men når en spiller har kvaliteten og blikket til Paul, bare se på assisten hans til Rashford … Paul er en av verdens beste midtbanespillere når han går fremover, så man burde slippe ham løs i angrep. Så har vi Ander Herrera og Nemanja Matic som gir oss energien og balansen til å kunne sende Paul fremover, forklarer Solskjær overfor VG.

De fleste United-spillerne gikk rett forbi pressesonen uten å si et ord, men Matic var en av de få som stoppet for å dele noen tanker. VG spurte ham hva han tenker om innflytelsen Solskjær har hatt i de seks første kampene.

– Resultatene viser at vi gjør det veldig bra. Jeg tror han er fornøyd med laginnsatsen vår, særlig i dag mot en veldig tøff motstander. Vi viste at vi har personlighet. Vi vil gjøre det bedre enn vi gjorde tidligere i sesongen. Jeg tror Solskjær er fornøyd med oss, sier Matic til VG – noe mer diplomatisk enn Pogba.

I motsetning til franskmannen var Matic kjent for å ha et svært godt forhold til José Mourinho. Men selv den høyreiste serberen kan ikke si noe på at det har vært gladere dager etter managerskiftet.