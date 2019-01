CUPEXIT: Her feirer Leeds scoring mot QPR i FA-cupens 3. runde, men det holdt ikke når QPR scoret to. Laget er ute av FA-cupen. Fra venstre: Luke Ayling, målscorer Aapo Halme og Jack Clarke. Foto: PAUL CHILDS / REUTERS

Gratulerte Leeds med Premier League-opprykk - fem måneder for tidlig

FOTBALL 2019-01-11T07:41:15Z

Etter 15 år utenfor den øverste engelske divisjonen kan Leeds igjen bli å finne i Premier League. Den tradisjonsrike klubben topper Championship.

Publisert: 11.01.19 08:41

På tross av to strake tap ligger Leeds fortsatt som nummer én i Englands nest øverste divisjon. Laget har to poeng ned til Alexander Tetteys Norwich på 2. plass, fire poeng ned til Sheffield United på 3. og åtte poeng ned til Derby på 6. plass.

De to øverste plassene gir direkte opprykk til Premier League, mens plass tre til og med seks spiller playoff om én opprykksplass.

26 av 46 kamper er unnagjort i Championship , og selv om den tradisjonsrike klubben ligger godt an, ble nok kommunestyret i Leeds litt vel overivrige da de tirsdag publiserte følgende melding på Twitter.

– Kommunestyreleder Judith Blake gratulerer Leeds United med deres fantastiske opprykk til Premier League.

Det forbløffet blant andre Mark Dobson, som lurte på om han hadde reist fremover i tid. Det er først om fire måneder, i mai, at serien endelig avgjøres.

Ifølge Yorkshire Evening Post svarte administrerende direktør i Leeds kommunestyre, Tom Riordan, på meldingen til Dobson.

– En ærlig feil, men la oss håpe det skjer, sier han.

Lokalavisen har også fått forklaringen på hvorfor meldingen ble sendt ut.

– Tweeten ble sendt ut ved en feil som følge av en øvelse med en entusiastisk overordnede. Når det er sagt, så har vi krysset alt i håp om at Leeds faktisk rykker opp og returnerer til Premier League, sier en talsperson for Leeds’ kommunestyret.

Om det skjer, blir det første gang siden 2004 at klubben, som har vunnet den øverste engelske ligaen tre ganger, spiller Premier League. Svaret får vi altså i mai.

Slik vanvittige snuoperasjonen hjelper i hvert fall på...

