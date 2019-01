APPLAUDERER: Pep Guardiola under FA-cupkampen mot Rotherham for to uker siden. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Guardiola håper på Leeds-opprykk: – Jeg elsker ham som et menneske

Pep Guardiola har et godt øye til opprykkskandidat Leeds. Det er på grunn av én mann spesielt.

Og det er Marcelo Bielsa. Den karismatiske Leeds-manageren var mannen som ga Pep Guardiola trenerråd tilbake i 2006 – før Guardiola begynte sin managerkarriere.

Denne sesongen har Bielsa ledet tradisjonsrike Leeds til topps i Championship , og nå håper Manchester City -manageren at Leeds blir å finne i Premier League neste sesong. På grunn av Bielsa.

– Jeg elsker ham som et menneske. Han trente meg da jeg var ung på en helt utrolig måte, og jeg føler hans suksess som min egen. Jeg er ikke involvert på noe som helst vis, men jeg liker at de menneskene jeg liker, gjør det bra, sier Guardiola ifølge Manchester Evening News .

Guardiola fortsette å rose mannen han tidligere har kalt «verdens beste trener»:

– Jeg beundrer ham for å være en argentinsk manager som har vært i store klubber, men som likevel er ydmyk nok til å gå til et tradisjonsrikt lag som Leeds i Championship for å få dem tilbake i Premier League. Jeg ønsker ham alt godt, og forhåpentligvis er Leeds i Premier League neste sesong. Det ville vært bra for ligaen, sier Guardiola.

Leeds er i rute til akkurat det, for laget topper Championship med sine 54 poeng. Ned til Sheffield United og Norwich på 2. og 3. plass er det fire poeng.

Pep Guardiola må på sin side konsentrere seg om Premier League mandag. Hans Manchester City er syv poeng bak ledende Liverpool, men med én kamp til gode – mot Wolves mandag kveld.

