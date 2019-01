1 av 3 FLYING START: Harry Kane blir felt av Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga i den første omgangen. Frank Augstein / AP

Kane avgjorde første semifinale mot Chelsea etter VAR-straffe

FOTBALL 2019-01-08T21:51:46Z

(Tottenham - Chelsea 1–0) Harry Kane (25) og Tottenham fikk en korrekt idømt straffe, og superspissen banket inn målet som gir Tottenham et godt utgangspunkt før returkampen i ligacupsemifinalen.

Publisert: 08.01.19 22:51 Oppdatert: 08.01.19 23:22

Avgjørelsen kom etter 27 minutter da Kane ble spilt igjennom, og felt av en utrusende Kepa Arrizabalaga . Men da hadde assistentdommeren vinket for offside, og det oppsto full forvirring.

Da var det godt at dommer Michael Oliver hadde full kontroll. Han lot nemlig spillet fortsette til tross for assistentens vinking, og benyttet seg av VAR. TV-bildene viste at Kane ikke var offside, og dermed ble det straffespark og gult kort til Kepa.

– Michael Oliver var «man of the match», konkluderte Jan Åge Fjørtoft, som var gjest i Viasat-studio.

Se situasjonen her:

Det var liten tvil om hvem som skulle ta straffesparket. Kane banket ballen behersket i nettet fra krittmerket, og det var 25-åringens 20. scoring i alle turneringer denne sesongen.

VG LIVE: Les fullstendig kampreferat her!

– Jeg spilte til fløyta gikk, og fikk med meg ballen forbi keeper. Det var en klar straffe. VAR er der for en grunn, og de fikk det riktig. Jeg er vant med VAR fra VM, og det er en viktig grunn til at fotballen utvikler seg, sa Kane til Sky Sports.

– Chelsea hadde noe å bevise, for de spilte ikke bra sist de var her (1–3-tap). Det var viktig at vi vant denne kampen med tanke på returoppgjøret, la Kane til.

Chelsea hadde nok fortjent å få med seg et bedre resultat fra Wembley. Like før pause var unggutten Callum Hudson-Odoy farlig frempå med et innlegg som gikk via Danny Rose og mot målet. Paulo Gazzaniga fikk slått ballen i stolpen.

Særlig i andre omgang presset Eden Hazard & co. voldsomt, og danske Andreas Christensen satte ballen svakt utenfor fra fem meter i det 58. minutt.

VG oppdaterer artikkelen.

Ligacupsemifinalen avgjøres over to kamper, og returoppgjøret på Stamford Bridge spilles 22. januar.

Manchester City og Burton Albion (nivå tre) møtes i den andre semifinalen. Første kamp der er onsdag kveld.

PS ! Begge lag stilte med meget sterke mannskap, og Tottenham hadde de aller sørste stjernene sine i aksjon. Søndag spiller de hjemme mot Manchester United. Chelsea tar imot Newcastle på lørdag.