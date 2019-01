Eirik Horneland forlater denne gjengen til fordel for Rosenborg. Foto: Bjørn Arne Johannessen

FK Haugesund fikk solid betalt for amatørskapet

Når den bitre Horneland-striden skal oppsummeres, er det et spørsmål som tvinger seg frem: Fikk egentlig FK Haugesund altfor lite pes?

Den bitre konflikten er løst, og som så ofte var det klingende mynt som til slutt kurerte gruff.

Nå har storebror fått treneren de ville ha, etter å ha punget ut rundt tre millioner kroner til klubben Eirik Horneland forlater.

Med seg på veien får Rosenborg-ledelsen enda en omdømmebulk, som følge av viraken rundt hvordan de gikk frem for å snappe treneren som var under kontrakt med en rival.

Men hva så med FK Haugesund, som har gitt uttrykk for en voldsom moralsk forargelse overfor Rosenborg?

Har den klubben strengt tatt kommet uforskammet godt ut av dette, både hva gjelder økonomi og hvordan denne saken har fremstått i det offentlige rom?

For selv om det er all grunn til å ta den etiske debatten om Rosenborgs atferd overfor andre klubber, er det jo åpenbart forhold på Haugesunds side som gjorde det mulig at denne konflikten i det hele tatt kunne oppstå.

Uten det som – i beste fall – er juridisk naivitet fra vestlandsklubbens side, hadde de ikke kunnet miste treneren sin på den måten de gjorde.

Med en uoppsigelig, tidsbegrenset kontrakt kunne FKH planlagt egen fremtid med forutsigbarhet.

Men når det tas et aktivt valg om å tegne en kontrakt med én måneds gjensidig oppsigelsestid, er det jo litt rart at klubbledelsen fremstår så overrasket over at den gjelder begge veier.

I utgangspunktet er det lett å lese en slik kontrakt som en fordel for klubben, og noe som gir treneren mindre jobbsikkerhet enn det en normal trenerkontrakt innebærer.

Når som helst ville Eirik Horneland kunne risikert å måtte finne seg noe annet å gjøre om en måned.

Har da ikke klubben forstått at de, ved en slik avtale, også løp en risiko for å bli sittende med svarteper selv? Det fremstår merkelig, og de halvkvedede visene om hva klausulen egentlig var ment for, har svært begrenset verdi all den tid kontrakten står som den gjør.

Dermed blir det ekstra rart at FK Haugesund i starten rislet så kraftig med den juridiske sabelen. Det fremstår jo rimelig åpenbart at den nyeste kontrakten var bindende for partene.

Det foreligger avtalefrihet i norsk rett, også i Haugesund.

Det er selvsagt greit at klubben roper høyt om skuffelse, og også om de føler seg snytt på et eller annet vis, ettersom fremtiden skulle bygges med Horneland ved roret.

Men at en avtale de selv har vært med på å inngå kan komme til anvendelse, slik det fremstår av papiret den er nedtegnet på, er en påregnelig konsekvens av å gjøre denne dealen.

Rosenborg har brukt spisse albuer og utnyttet de muligheter som finnes, men klubben har jo holdt seg innenfor lover og regler. RBK hadde ikke trengt å betale en krone til FKH, dersom de bare hadde ventet til oppsigelsestiden var over, men har likevel gravd i lommen.

For FK Haugesund er en sum på tre millioner kroner, for en sak de delvis kan skylde seg selv og sitt amatørskap for, en temmelig god butikk.

Kanskje til og med av den ufortjente sorten.