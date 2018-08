BETENKT: RBK-trener Rini Coolen på sidelinjen mot Stabæk. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rosenborg-treneren: – Tror vi er gullfavoritter

Erik Eikebrokk

Publisert: 13.08.18 07:39

LERKENDAL (VG) Rosenborg underpresterte voldsomt i hjemmemøtet med bunnlaget Stabæk, og misset muligheten til å stjele tabelltoppen fra Brann. Likevel mener trener Rini Coolen (51) at trønderne er favoritter i gullkampen.

Rosenborg hadde ballen mest, men det var Stabæk som kom til de store sjansene. Mens Stabæk-trener Henning Berg var litt skuffet over at det bare ble ett poeng, mente Rosenborg-treneren at uavgjort var rettferdig.

– Vi kunne vunnet i dag, men vi kunne tapt også, sier Coolen til VG.

Gullrace

Samtidig som Rosenborg kastet bort to poeng i gullkampen, kom meldingen om at Molde hadde satt på plass Brann (5–1-seier) . Dermed skiller bare fem poeng i det som ser ut til å bli et «three-horse-race» i kampen om seriemesterskapet.

– Det er helt åpent. Det er fint, men ikke bra at vi tapte to poeng når Brann tapte. Jeg tror det vil bli en kamp om gullet helt til slutten av sesongen; og lagene skal jo også møte hverandre. Jeg gleder meg til de kampene. Det er fint at spenningen står seg. Men målet vårt er å ta gullet, så vi går for det, sier Coolen.

– Hvem er favoritter i gullkampen?

– Jeg tror vi er favoritter, sier Coolen.

«Nye Rosenborg»

Tre uker inn i trenergjerningen har Coolen opplevd voksende entusiasme rundt «nye Rosenborg» . Celtic ble for sterke i Champions League-kvalifiseringen, men seire over Ranheim og Cork City, har bidratt til optimisme rundt den nye treneren, der det uttalte målet er å finne tilbake til Rosenborg-røttene og spille mer angrepsvillig fotball.

– Jeg vet ikke om det er noe nytt Rosenborg, men jeg syns det har vært greit til nå. Vi har hatt et hardt program, og er plaget av mange skader og liten bredde i stallen. Da er det greit at denne kampen kommer på en sånn dag, og ikke i Europa, sier styreleder Ivar Koteng til VG.

– Hovedårsaken til trenerbyttet var «manglende sportslig utvikling». Har det vært utvikling etterpå?

– Det er altfor tidlig å snakke om det, men vi ser at det har vært en endring til det positive. Vi ser det på struktur og måten laget jobbet på. Et fotballag blir ikke bygd på én dag, og det ble ikke Rom heller, sier Koteng.

Nye spillere

Etter uavgjortresultatet mot Stabæk forklarte både spillere og det sportslige apparatet den dårlige prestasjonen med slitne bein og en tynn tropp. Koteng bekrefter overfor VG at det jobbes med forsterkninger.

– Nå jobber vi med å få inn nye spillere, og få laget til å være mest mulig på føttene til å komme oss videre i Europa. Vi trenger det, det er åpenbart. Vi forsøker å få inn én til i hvert fall.

Klubben har allerede hentet inn én spiller; tunisiske Issam Jebali (27). Tunisieren er ikke spilleklar enda, men så kampen fra tribuneplass.

– Jeg er ikke skuffet, laget ga alt. Stabæk forsvarte seg godt, og var gode på kontringer. Det var en tøff kamp, sier 26-åringen, som er tiltenkt rollen som venstre ving i Rosenborg.

– Jeg kan bidra med energi og innsats. Jeg er høyrebeint, men kan spille på venstre også. Jeg er en bakromspiller, som liker å drible og gå inn i banen og skyte. Venstrefoten min er bra, så jeg kan også gå utover for å legge inn. Jeg er en miks av alt, sier Nebali, til VG.