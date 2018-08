LYKKELIG PAR: Suzann Pettersen og Christian Ringvold fortalte VG den gledelige nyheten hjemme i Orlando i mars. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

«Tutta» ble mor for første gang

Publisert: 09.08.18 22:21 Oppdatert: 09.08.18 22:54

Den norske golfstjernen Suzann «Tutta» Pettersen (37) bekrefter på Instagram at hun har fått en sønn.

Sammen med ektemannen Christian Ringvold poserer hun sammen med det nyfødte barnet, som kom til verden onsdag 8. august.

– Endelig er ventetiden over! Vår lille prins har ankommet, skriver «Tutta» på Instagram .

Da VG møtte den da gravide golfstjernen i Orlando i mars , fortalte hun at hun gledet seg stort til å bli mamma.

– Jeg vet jo ikke helt hva jeg går til. Men jeg er veldig glad i barn - og har alltid hatt lyst på egne barn, sa «Tutta» til VG i mars.

Samtidig fortalte hun at hun overhodet ikke har noen planer gi seg med golf.

– Helsen kommer først. Golfen vil aldri forsvinne, sier Pettersen, som har to Major-seirer, 15 LPGA -triumfer og 15 millioner innspilte dollar på prestisjetouren i USA.

I mars uttalte hun at hun ser for seg å ansette en barnepasser eller en nanny. Samtidig er hun glad for at LPGA-touren tilbyr en egen barnehage slik at det faktisk er mulig å reise rundt med unger.

Men hun blir også avhengig av venner og familie – og selvsagt ektemannen.

– Jeg må prøve å legge ting til rette med det jeg kan. Jeg blir husmor, sa Christian Ringvold med et smil.