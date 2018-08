Sarpsborg 08 til Europa League-gruppespillet: - Vi er maskiner alle mann

NETANYA, ISRAEL/OSLO (VG) (Maccabi Tel Aviv - Sarpsborg 08 2–1, 3–4 sammenlagt) Det så umulig ut, det var en oppgave de aldri hadde prøvd seg på tidligere. Men på 0–2 til Maccabi Tel Aviv sto «særpingen» Ole Jørgen Halvorsen for et øyeblikk som skriver fotballhistorie i Sarpsborg.

I Norge snakkes det fortsatt om straffesparket til Kjetil Rekdal mot Brasil i fotball-VM i 1998. I Sarpsborg kommer de til å snakke om Ole Jørgen Halvorsens i Israel i 2018 i lang tid fremover.

Etter 80 spilte minutter trillet spilleren som var med da klubben ble stiftet, ballen i mål og stilnet 12.000 tilskuere. Han hadde sikret Sarpsborg 08 en historisk plass i gruppespillet av Europa League.

– Jeg må bare prøve å være kald der. Det fungerte maksimalt, men det har ikke gått opp for oss at vi har klart det ennå, sier matchvinneren til VG.

– Hva er det dette Sarpsborg-laget er laget av?

– Vi er maskiner alle mann, det er det som gjør det. I bunn og grunn er vi alle gode fotballspillere. Vi skal hedre alle i styre og stell, vi skal hedre alle mann, fortsetter 30-åringen.

Tobias Heintz kom inn fra benken og skapte straffesparket som til slutt ble avgjørende.

– Helt sykt. Det går ikke an å beskrive. Det var mørkt, men vi endret oss helt på et tidspunkt og viste hvor sterke vi er, sier unggutten til VG.

– Hva synes du om straffen?

– Iskaldt, iskaldt! Jeg tvilte ikke på ham et sekund.

Frykter ikke Arsenal og Chelsea

Nå kan kanoner som Arsenal, AC Milan og Chelsea komme på besøk til Sarpsborg Stadion i løpet av høsten. Men det skremmer ikke Ole Jørgen Halvorsen:

– De kan bare komme alle sammen, vi skal kjempe som i dag mot alle sammen!

– Det kan ikke beskrives hvor morsomt det blir. Tenk å stå i Sarpsborg-drakt på Stamford Bridge, følger kaptein Joachim Thomassen opp.

Han forteller videre at laget snakket om at de skulle «ta en Östersund», og nå langt i Europa League tross små ressurser.

– Hele klubben er helt fantastisk. Det er en sinssyk prestasjon og skal ikke være mulig, sier han kategorisk.

Elektrisk ramme

Sarpsborg 08 vant det første oppgjøret 3–1. Med premissene klare, hadde Østfold-klubben et svært godt utgangspunkt før avspark.

Laget virket ikke nevneverdig preget av stundens alvor fra start, tross en elektrisk ramme de ikke møter i Eliteserien til vanlig.

Israelsk klubbfotball er preget av intenst rivaleri mellom lagene. Det å prestere når anledningen byr seg, betyr alt . Det syntes at Europacup-spill var i potten på Netanya stadium, hvor fansen «hang» over hverandre og ropte i et illsint lynne mot Sarpsborg 08-spillerne allerede fra oppvarmingen.

Innen kampstart hadde lydnivået nådd et slags foreløpig klimaks. «Island-ropet», kjent fra EM 2016, runget ut fra tribuneradene, men islendingen Vidar Örn Kjartansson maktet ikke å svare fansen med scoring før pause.

Tung andreomgang

Etter hvilen forlot Kjartansson banen. Erstatteren Etey Shechter skaffet straffespark da Bjørn Inge Utvik dyttet ham overende etter 50 minutter. Omer Atzili satte den sikkert i mål bak Aleksandr Vasyutin i Sarpsborg 08-buret.

Ti minutter senere skulle spissmakker Eliran Atar presentere seg. Fra 20 meter hamret han ballen opp i det høyre krysset. Publikum skjønte akkurat hva det betydde - 2–0 ville sende Maccabi Tel Aviv til Europa. Lydnivået nådde et nytt maksnivå.

– Det ser jo mørkt ut på 2–0, etter at vi får to uheldige mål imot, sier Halvorsen.

Men da det så som mørkest ut dro Tobias Heintz seg fri på hjørnet av sekstenmeteren. Han ble felt på vei vekk fra målet, men dommeren pekte på straffemerket.

Ole Jørgen Halvorsen, Sarpsborg-gutt på sin hals, satte den iskaldt i mål etter å ha fintet ut målvakten.

Og Sarpsborg holdt unna. De er klare for et historisk gruppespill i Europa League - og tar med seg rundt 50 millioner kroner i premiepenger hjem til Østfold.

Men eventyret har så vidt begynt.

PS! Trekningen av Europa League-gruppene er fredag 31. august.