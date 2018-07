Özils landslagsexit skaper reaksjoner: – Han har vært ræva i flere år

Publisert: 23.07.18

Forbundskansler Angela Merkel forstår, Bayern München-president Uli Hoeness raser og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan applauderer. Mesut Özils beslutning om å gi seg på det tyske landslaget vekker voldsomme reaksjoner.

Det stormer rundt Mesut Özil , og det har det egentlig gjort helt siden han lot seg avbilde sammen med Tyrkias omstridte president Recep Tayyip Erdogan under den tyrkiske valgkampen tidligere i år.

Situasjonen ble forverret da Tyskland – som regjerende verdensmester – ble slått ut av gruppespillet under VM i Russland , og i etterkant ba pappa Özil, Mustafa, sønnen om å gi seg på landslaget. Det gjorde han søndag kveld .

Det har skapt voldsomme reaksjoner.

Møtt med forståelse og kritikk

Arsenal-stjernen uttalte at han ikke ønsket å representere Tyskland så lenge han følte seg rasistisk behandlet, og Angela Merkel, Tysklands forbundskansler, sier via en talsperson at hun har forståelse for avgjørelsen.

– Forbundskansleren har stor respekt for Mesut Özils verdier. Han er en fotballspiller som har bidratt med svært mye for det tyske landslaget, sier en talsperson på vegne av Merkel, og legger til at «han nå har tatt en avgjørelse som må respekteres, ifølge Bild.

Den tyske utenriksministeren Heiko Maas (SPD), er ikke like forståelsesfull.

– Jeg tror ikke at tilfellet med en multimillionær som bor og jobber i England gir et godt bilde av muligheten for å bli integrert i Tyskland, sier han, ifølge Bild.

Og mens Maas legger vekt på samfunnsbetydningen av Özils valg, velger Uli Hoeness, president i den tyske fotballgiganten Bayern München, å gi 29-åringen det glatte lag.

– Jeg er glad for at dette er over. Han har vært ræva i flere år nå. Han har ikke vunnet en duell siden før VM i 2014, og nå gjemmer han sine jævlige prestasjoner bak dette bildet, sier han ifølge Bild , og refererer til bildet av Özil og Tyrkias president Erdogan.

– Når Bayern har spilt mot Arsenal, har vi bygd opp angrepene rundt Özil, for vi vet at han er deres svake punkt. De 35 millionene som følger ham (på sosiale medier, journ.anm.) - som ikke eksisterer i den virkelige verden - tror han er fantastisk bare han treffer på en pasning, fortsetter han, men Hoeness er ikke ferdig der.

– Utviklingen i landet vårt er en katastrofe. Vi må gå tilbake til det det dreier seg om: Sport. Og fra et sportslig perspektiv, har Özil ingen plass på landslaget, og har ikke hatt det på flere år.

Fotballforbundet slår tilbake

Og apropos Erdogan, han stiller seg bak Özils avgjørelse. Det skal en talsmann ha sagt på hans vegne.

– Det Özil har vært gjennom og hvordan han har blitt behandlet er utilgivelig. Det finnes ingen unnskyldninger for rasisme og diskriminering, skrev Gulnur Aybet på vegne av Erdogan på sin Twitter-konto.

– Fra bunnen av vårt hjerte støtter vi broren vår Mesut Özil og hans standpunkt, sier Mehmet Kasapoglu, idrettsminister i Tyrkia.

Nå har også Det tyske fotballforbundet uttalt seg. De avviser Özils rasismepåstander. For at Özil sa «jeg er tysk når vi vinner, men innvandrer når vi taper», reagerte de.

– Bildene med den tyrkiske presidenten Erdogan har reist spørsmål for mange i Tyskland. At DFB har bidratt i debatten, tar vi selvkritikk av. Vi unnskylder for at Mesut Özil ikke føler seg godt nok ivaretatt mot rasistiske uttalelser, uttalte forbundet og fortsatte;

– Men det er viktig at Mesut Özil, som Ilkay Gündogan før ham, svarer om bildene, uavhengig av de sportslige resultatene i fotball-VM i Russland. I DFB vinner og taper vi sammen som et lag.

Deretter la de til at de er lei seg for at midtbanespilleren har gitt seg på landslaget.