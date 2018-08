FIKK GJENNOMGÅ: Tiemoué Bakayoko (t.v.) har fått en vanskelig start på AC Milan-karrieren under Gennaro Gattuso (t.h.) Foto: AFP

Milan-sjefen fillerister Chelseas lånestjerne

FOTBALL 2018-08-31T08:34:50Z

Chelseas lånestjerne Tiémoué Bakayoko (24) har fått en brutal start på karrieren i AC Milan.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 31.08.18 10:34

Den franske midtbanespilleren, som nylig ble lånt ut fra Chelsea til AC Milan etter en svak debutsesong i London-klubben, fikk det glatte lag av sin nye manager Gennaro Gattuso etter å ha debutert i 3–2-tapet mot Napoli forrige helg.

– Bakayoko må lære seg hvordan man tar imot ballen. Vi må jobbe på riktig måte. Dette blir ikke lett, smalt det fra den tidligere Italia-profilen ifølge London Evening Standard .

Tipster gir deg ferske oddstips hver dag!

– Én uke er ikke nok til å fjerne en spillers defekter. Jeg hadde foretrukket å jobbe med eldre, mer erfarne klubbspillere, sa en nådeløs Gattuso.

– Merket at han var skuffet

Noen dager senere, i forkant av fredagens storoppgjør mot Roma, hevder en noe mildere Gattuso at kritikken ble feiltolket.

– Noen folk misforstod hva jeg sa om Bakayoko. Jeg klandret ham ikke. Jeg mente at det ikke er lett å spille i en ny liga og et nytt land. Han trenger tid, det er alt. Bakayoko og lagkameratene hans har tatt store steg. Jeg er fornøyd, sier treneren ifølge klubbens Twitter -konto.

Han innrømmer samtidig at den franske spilleren ikke satte pris på kritikken:

– Jeg merket at han var skuffet da jeg så ham på trening etter forrige kamp.

VGs tips: Roma-seier

Fredag kveld er det Roma som står for tur for AC Milan, som altså står uten poeng etter én serierunde i Serie A. Roma har, på sin side, tatt fire poeng på to kamper så langt.

Roma har vunnet sine tre siste bortekamper mot AC Milan, og vi tror Gattusos menn trenger mer tid på seg for å komme helt i gang med flere nye sommersigneringer.

Derfor anbefaler vi et spill på Roma-seier til 2,70 i odds. Kampen vises på Strive. Spillestopp er klokken 20.25.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.