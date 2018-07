ENDRET MENING: Jürgen Klopp bryr seg ikke om kritikken han og Liverpool får for pengebruken denne sommeren. Her under Liverpools treningskamp mot Blackburn tidligere denne uken. Foto: ED SYKES / X03816

Klopp bryr seg ikke om å bli kalt en hykler

Publisert: 22.07.18 10:43 Oppdatert: 22.07.18 10:57

FOTBALL 2018-07-22T08:43:58Z

Liverpool-manager Jürgen Klopp har måttet forsvare gamle uttalelser om andre klubbers pengebruk, nå får han selv kritikk etter Liverpools kjøpefest denne sommeren.

Det er tidligere uttalelser om Manchester Uniteds valg om å bruke 89 millioner pund på å hente Paul Pogba, samt en uttalelse fra 2015 om at han heller vil utvikle spillerne han har enn å hente inn nye spillere, som har innhentet Klopp, etter at Liverpool i 2018 virkelig har åpnet sjekkheftet.

I vinter ble Virgil van Dijk hentet inn for 75 millioner pund, i sommer har Liverpool ifølge betalt 50 millioner pund til RB Leipzig for Naby Keita, rundt 40 millioner for Fabinho fra Monaco, 13 millioner for Xherdan Shaqiri fra Stoke, og ikke minst 65 millioner pund for Alisson Becker fra Roma, som gjorde ham til tidenes dyreste keeper.

– Vi bryr oss ikke om hva andre mener, på samme måte som at Manchester United ikke brydde seg om hva jeg mente, sa Klopp på en pressekonferanse lørdag ifølge BBC .

Klopp innrømmer at han har endret mening, men mener også at verden har endret seg siden Pogba-overgangen i august 2016. Siden har Neymar gått fra Barcelona til PSG for 200 millioner pund, mens Philippe Coutinho gikk fra Liverpool til Barcelona for 142 millioner pund i januar.

– Det er fortsatt en viss sannhet i det, men alle husker all «bullshiten» man har sagt, men jeg kunne ikke se for meg hvordan verden ville endre seg. Man kan ikke få en verdensklasse-keeper som har lang kontrakt med Roma gratis, man må bruke penger om man skal forbedre en tropp som vi har, forklarte Klopp på pressekonferansen ifølge Liverpool Echo .

Mens flere spillere har kommet inn, har Emre Can forsvunnet til Juventus, mens det er klart at Alex Oxlade-Chamberlain trolig mister hele sesongen med skade.

Liverpool er for øyeblikket i USA og forbereder seg til den kommende sesongen. Søndag kveld klokken 22 norsk tid møter de Klopps tidligere klubb, Borussia Dortmund i treningskamp.