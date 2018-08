Solskjær kryptisk om mulig Håland-overgang

Publisert: 05.08.18 21:52 Oppdatert: 05.08.18 23:12

FOTBALL 2018-08-05T19:52:42Z

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Molde 2–2) Først var Erling Braut Håland (18) fryktelig frustrert. Så la han den fine pasningen som gjorde at Molde gikk opp til 2–1. Det skjedde foran øynene på speidere fra Manchester United og Borussia Dortmund.

Målet ble likevel ikke avgjørende, for i det 87. minutt scoret Thomas Lehne Olsen på et fantastisk frispark – for andre gang denne uken. Dermed endte det 2–2 på Åråsen – et resultat ingen av lagene var særlig fornøyde med.

Moldes talentfulle spiss vært på besøk hos Red Bull Salzburg denne uken – og trolig er Håland nærmest en overgang dit.

Men to av Europas absolutte storklubber, Manchester United og Borussia Dortmund, fant likevel grunn til å sende folk til Åråsen for å se Erling Braut Håland i aksjon mot Lillestrøm. Det betyr at kampen om spissjuvelen kanskje ikke er over.

Kryptisk Solskjær

«Ja», svarte Håland da han av Eurosport ble spurt om han klarte å kun tenke på kampen mot Lillestrøm søndag, og «nei» på spørsmål om han ikke er så opptatt av når en avklaring på hans klubbfremtid kommer.

Ole Gunnar Solskjær sier på sin side at han «ikke tror» den målgivende pasningen til Hussain var Hålands siste målpoeng i Eliteserien. Han fikk deretter spørsmål om «ting tar litt tid».

– Vi får se, kanskje jeg vet mer enn dere, sier Molde-treneren, gliser, og etterlater et inntrykk av at vi ikke har sett den siste vendingen i en potensiell Håland-overgang.

På VGs spørsmål om han tror han får beholde Håland, svarer Solskjær:

– Per nå er han ikke på vei til noen, men mange klubber ser på ham - og jeg som trener håper selvfølgelig at vi får beholde Erling lenge. Men jeg har gode alternativ, sier Molde-sjefen og nevner spesielt Chima Chukwu.

– Håland virket frustrert i dag?

– Det er kroppsspråket hans. Han er ung og vil at alt skal være perfekt. Han vil gjerne vise verden hva han kan.

– Jeg stresser ikke (om å dra til utlandet), sier Håland når han kommer til intervjusonen på Åråsen. Ellers ville han helst bare snakke om Lillestrøm-kampen og skuffelsen over at det ble bare ett poeng.

– Det er far som styrer opplegget, fortsetter han og snakker altså om tidligere Premier League-spiller Alfi Håland - og sier at han ikke har planer om noen Europa-turné for å se på forholdene i andre klubber.

Selve kampen ble tøff for Molde-talentet. Spesielt møtet med Lillestrøm-stopperne Frode Kippe og Marius Amundsen. Etter en drøy halvtime gikk han blant annet frustrert bort mot Molde-benken for å søke råd hos sjef Ole Gunnar Solskjær.

Etter en drøy time kom 2–1-målet til Molde: Babacar Sarr brøt, spilte fram Eirik Hestad, som sendte ballen til Håland i bakrom. TV-bildene viste at 18-åringen ikke var i offside, og la tilbake der Etzaz Hussain kom stormende og satte ballen i LSK-buret.

Lillestrøm har nå åtte seriekamper uten seier, og er ille ute. Jörgen Lennartssons menn viste likevel masse energi fra start på Åråsen.

Etter et drøyt kvarter gikk de i ledelsen.

Erik Brenden la inn fra venstresiden, der Arnór Smárason først hadde en litt dårlig berøring, men kranglet seg til et skudd – og ballen lå med ett bak Andreas Linde. 1–0!

Molde utlignet på omdiskutert vis. Erik Brenden hadde en målsjanse for LSK, men ble effektivt taklet av Vegard Forren. Brenden ble liggende og vri seg, mens Molde angrep. Mens publikum pep, endte ballen til slutt hos Fredrik Aursnes, som dundret ballen opp i hjørnet bak Marko Maric.

Det var dommer Kai Erik Steens avgjørelse å la spillet gå, og Molde fant ingen grunn til å spille ballen ut.

Nykomlingen Pawel Piotr Cibicki kom hele alene med LSK-målmannen på slutten av omgangen, men Marko Maric reddet på imponerende vis

Molde brukte mer muskler etter pause og fikk ledermålet etter en drøy times spill. Etter det la Molde seg lavere og satset på kontringer.

Ole Gunnar Solskjær valgte å starte med nykomlingene Magnus Wolff Eikrem og Leke James på benken fra start. Eikrem kom inn etter en time.

Målscorer Arnór Smárason fikk en stor mulighet da han fikk stå alene med Andreas Linde, men headingen gikk rett på keeper.

LSK står fortsatt uten seier siden 13. mai.