Agüero-hat trick da City lekte seg

FOTBALL 2018-08-19T14:20:46Z

(Manchester City - Huddersfield 6-1) Sergio Agüero (30) scoret tre for Manchester City mot Huddersfield, men før kampen var det David Silva (32) som stjal oppmerksomheten da han ankom banen med sønnen Mateo på armen.

Publisert: 19.08.18 16:20 Oppdatert: 19.08.18 17:07

Silva måtte forrige sesong stå over flere kamper da hans sønn Mateo rett før nyttår ble født for tidlig og måtte kjempe for livet på sykehus.

Først i mai kunne den lille gutten dra hjem med familien etter fem måneder på sykehus.

Silva kalte månedene sønnen lå på sykehus for de tøffeste månedene i sitt liv.

Men da lagene gikk ut på banen søndag, var den snart ni måneder gamle gutten med ut på armen til sin far, og sammen fikk de applaus fra hjemmepublikumet.

Enda større ble jubelen da Silva rett etter pause skrudde et frispark fra 20 meter perfekt i krysset til 4–1.

Da spanjolen ble tatt av i det 64. minutt, var det til stående applaus fra hele stadion, og på tribunen fant kameraene Silvas kjæreste med sønnen på armen.

– Kun (Agüero) med tre mål og alt det der... Men vår banens beste er han, og jeg snakker ikke om faren hans, skriver Citys venstreback Benjamin Mendy på Twitter , over et bilde av Silva og sønnen.

Agüero-show

Før det hadde Sergio Agüero skapt kaos i Huddersfield-forsvaret.

På mål nummer en sto Huddersfield høyt med laget på en fem-meter fra keeper Ederson. Det burde de ikke gjort. Agüero startet i bakrom, fikk en strålende ball fra egen keeper, Huddersfield-keeper Hamar feilberegnet, og argentineneren chippet ballen lekkert i mål.

2–0 kom etter flott samspill mellom Benjamin Mendy og Gabriel Jesus, før sistnevnte skjøt ballen ned i hjørnet. 3–0 kom lik etter. Igjen var Mendy nest siste City-spiller på ballen, men mesteparten av æren må keeper Hamar få. Han mistet innlegget til Agüero som enkelt scoret sitt andre for dagen.

Etter et langt innkast reduserte Jon Stankovic til 3–1.

Men det ble kun et trøstemål. Silva la på til 4–1, og Agüero jaktet sitt tredje, og var nære flere ganger. Til slutt fikk han også sitt tredje og sitt niende hattrick for Manchester City i ligaen, kun Alan Shearer har flere i Premier League . Han står med 11.

Leroy Sane kom inn for Agüero med et kvarter igjen, og det var tyskeren som regisserte 6–1, som Kongolo satte i eget mål.

Ny Watford-seier

Watford har fått en drømmestart på sesongen med to strake seiere. Søndag var det Burnley som ble slått. Andre Gray og James Tarkowski sørget for 1–1 til pause.

Etter hvilen sendte Troy Deeney Watford kjapt i ledelsen, før Will Hughes økte til 3–1.