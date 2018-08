Njie i gledesrus mot Molde: – Jeg husker ingenting

NADDERUD (VG) (Stabæk – Molde 3–1) Moussa Njie (22) syntes det var så gøy å spille på Nadderud igjen at han ikke husker noe fra de første minuttene av kampen.

Vingen var nemlig svært så aktiv i åpningsminuttene av 3–1-seieren mot Molde og flikket ballen videre til Vadim Demidov som satte 1–0 etter sju minutter.

– Var det jeg som hadde målgivende? Jeg husker ingenting fra da, det var bare helt kaos, ler 22-åringen.

– En slags gledesrus over å være tilbake fra skade?

– Det er det selvfølgelig. Jeg har gjort meg klar til dette veldig lenge, så det er gøy å være på banen igjen, sier han til VG.

– Ekte glede

Det er nemlig ikke før de siste kampene at Njie har fått være med på å sette sitt preg på Stabæk-laget. Han var langt nede over å ikke kunne bidra, noe lagkamerat Ohi også har bekreftet.

Derfor var gledesrusen hos mannen som VG kåret til banens beste mot Molde, til å ta å føle på, der han strålte i pressesonen etter kampen.

– Det er ekte glede. Jeg er kjempeglad for tre poeng.

Henning Berg vil derimot ikke ta av helt ennå.

– Han har vært god de to siste kampene og var nest sist på ballen da Boli scoret mot Rosenborg også. Men vi får se om han er tilbake for fullt. Han har vært ute veldig lenge, så det er viktig at vi passer på han.

Over streken

Stabæk klatret med seier over streken i Eliteserien og har to poeng ned til Lillestrøm på kvalik.

– Vi ser mer på prestasjoner enn tabell. Det var noe bra i dag og noe ikke så bra. Men å ta ett poeng på Lerkendal og tre poeng mot Molde nå er viktig, sier Stabæk-treneren.

– Begynner man å se et Henning Berg-preg på Stabæk?

– Det vet jeg ikke. Men det er en grunn til at vi lå der vi lå resultatmessig. Da måtte vi gjøre noen grep både offensivt og defensivt.

Solskjær: – Alle marginer imot oss

Moldes trener var først og fremst skuffet over marginer i mot da han møtte VG etter tapet.

– I det siste har vi hatt mye marginer med oss og scoret på mulighetene våre. I dag scorer Stabæk på sine tre første sjanser, og vi har alle marginer imot oss.

Med to tverrligger-treff følte Solskjær at laget hans fortjente mer.

– Vi har kjempestore sjanser og har vunnet kamper hvor vi har skapt mindre før.

Slik var kampen:

Etter Demidovs elegante 1–0-scoring var det Molde som styrte banespillet. Stabæk kontret derimot inn 2–0 etter en nydelig pasning fra nylig signerte Aboubakar Keita som fant Boli på vei gjennom.

3–0 kom i 2. omgang, på nok en kontring, da Ohi spilte Njie som fant Boli på bakerste stolpe. Han scoret sitt andre for dagen og Stabæks tredje. Molde reduserte ved innbytter Eirik Hestad halvveis ut i 2. omgang, men det var for lite og for sent for romsdalingene.

Stabæk klatrer dermed over streken, mens Molde fortsatt ligger på 4. plass i Eliteserien.