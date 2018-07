SKADET SEG: Mohamed Salah (høyre) dras i bakken av Sergio Ramos under Champions League-finalen i mai. Foto: Efrem Lukatsky / TT NYHETSBYRÅN

Klopp bryter stillheten om Ramos: - Hensynsløs og brutal

Publisert: 28.07.18 09:08 Oppdatert: 28.07.18 09:45

Drøyt to måneder etter Champions League-finaletapet mot Real Madrid, snakker Liverpool-manager Jürgen Klopp ut om Sergio Ramos’ oppførsel på banen.

– Hvis du ser tilbake, og du ikke holder med Real Madrid, så synes du at det er hensynsløst og brutalt, sier Klopp - ifølge flere engelske medier, deriblant Sky Sports , som følger Liverpool underveis på deres USA-tur nå i oppkjøringen.

– Setter du sammen alle situasjonene til Ramos, og jeg har sett fotball siden jeg var fem år gammel, så ser du at det er en hel del «situasjoner» med Ramos, kommenterer Liverpool-manageren.

Den tyske treneren måtte se at hans elever til slutt tapte finalebataljen i Kiev den 26. mai med hele 3–1, men han har åpenbart ikke glemt to nøkkelsituasjoner i kampen.

Karius-tabber og Salah-skade

For før han kunne løfte trofeet hadde Ramos vært involvert i to spesielle hendelser. Først etter en halvtime da han dro Mohamed Salah overende og sørget for at den egyptiske ballkunstneren kort tid senere måtte av med en skulderskade.

Så kom to gigantiske feil signert Liverpool-keeper Loris Karius. Senere viste TV-bilder at Karius «kolliderte» med Ramos i feltet. Karius mente Ramos brukte en aktiv albue i sammenstøtet. Et sykehus bekreftet senere at sisteskansen hadde pådratt seg hjernerystelse i kroppstaklingen.

Syrlig stikk

Klopp antyder langt på vei at VAR (video assistant referee) ville gitt dommeren anledning til å ta en titt på Salah-situasjonen igjen. Ikke for å gi rødt kort til Ramos, men spørre seg «hva er egentlig dette?».

– Det var hensynsløst, gjentar Klopp - som kaller det en hendelse man «ikke vil se noe av».

– Jeg er ikke sikker på at det er noe vi kommer til å oppleve igjen - at noen setter albuen på keeper, og legger målscoreren ned i bakken på midtbanen som en «wrestler», og så vinne kampen, lyder Klopps syrlige avslutning.

PS: Liverpool møter Manchester United i Champions Cup på Michigan Stadium klokken 23.05 lørdag kveld.