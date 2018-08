Nedslående tall for Helland: Har spilt 29 fulle seriekamper for RBK – av 154 mulige

FOTBALL 2018-08-27T09:13:54Z

Pål André Helland (28) kan komme til å måtte belage seg på et nytt skadeopphold etter å ha forlatt banen mot Strømsgodset i tårer. Det er langt fra første gang han ikke har fullført en RBK-kamp.

Siden han ankom RBK sommeren 2013 , har Pål André Helland bare spilt 29 fulle eliteseriekamper for Rosenborg. Og det av 154 mulige.

VG har gått igjennom tallene hans på statistikksiden Alt om fotball , og de forteller om en fotballspiller som sjelden spiller 90 minutter.

Rosenborg har spilt 154 seriekamper siden vingens ankomst i juli 2013. Pål André Helland har vært på banen i 110 av dem:

11 av 14 i 2013, i snitt 21 av 30 i 2014, 2015, 2016 og 2017, og 15 av hittil 20 kamper i 2018.

44 ganger, eller nær 30 prosent, har Helland vært ubenyttet reserve eller sett oppgjøret fra tribunen.

Ikke nok med det: Av de 110 kampene Helland har spilt, har han blitt byttet inn 26 ganger og ut hele 56 ganger. Hele 82 ganger har 28-åringen altså vekslet på sidelinjen, men ettersom han i én kamp (mot Lillestrøm i 2013) ble byttet inn og ut, er tallet på antall fulle eliteseriekamper for Rosenborg siden overgangen fra Hødd 29.

29 av 154 er beskjedne 19 prosent, noe som betyr at Helland bare har spilt hver femte RBK-kamp i den øverste norske divisjonen fra start til slutt.

Ofte skadet, men likevel rappkjeftet i munnen ...

VG har vært i kontakt med RBKs 28 år gamle ving mandag morgen, men han beskrev seg selv som ikke tilgjengelig.

Mot slutten av forrige sesong forklarte Helland at han har en skjev rygg og at han jobbet med et hemmelig skadeforebyggende opplegg . Han har tidligere hintet om at han har vurdert å legge fotballskoene på hyllen som følge av alle skadene.

Helland har måttet tåle ekstra kritikk i løpet av årets sesong, men slått tilbake , og etter helgens resultater tok hans Rosenborg over tabelltoppen fra Brann. Det spørs imidlertid hvor mye Helland kan bidra med for å holde på den i umiddelbar fremtid.

Han forlot banen mot Strømsgodset i tårer (se video i toppen), for øvrig femte gang de siste to sesongene at han har måtte gå av før hvilen, og etter 4–3-seieren opplyste RBK-sportssjef Stig Inge Bjørnebye at det dreide seg om en ny skade for den sønderknuste 28-åringen .

– Han har fått en muskelskade. Det nytter ikke å si hvor lenge han er ute. Det må vi bruke morgendagen på å finne ut. Han har fått akuttbehandling nå. Det er ikke den samme skaden som tidligere, sa han til VG søndag.

– Uavklart foreløpig. Vi forventer svar i løpet av ettermiddagen, sier RBK-lege Haakon Schwabe til VG mandag formiddag.