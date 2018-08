Skålevik sikret Brann-seier - holdt avstanden til RBK

FOTBALL 2018-08-19T17:52:18Z

BERGEN (VG) (Brann-Sarpsborg 08 2–0) Et energiløst Sarpsborg 08 var aldri i nærheten da Brann trygget serieledelsen søndag.

Mathias Fløtaker

Publisert: 19.08.18 19:52 Oppdatert: 19.08.18 20:42

Thomas Grøgaard var eneste nysignering som fikk tillit fra start av Lars Arne Nilsen. Det var likevel et Brann-lag med masse energi som startet søndagens oppgjør. Allerede etter fem minutter satte Vito Wormgoor inn 1–0 på vakkert vis.

Rødtrøyene hadde god kontroll og da Steffen Lie Skålevik doblet hjemmelagets ledelse få minutter etter pause var i realiteten kampen avgjort.

– Dette var ekstremt viktig. Nå er Sarpsborg ni poeng bak. Med tap hadde de pustet oss i nakken. Jeg er strålende fornøyd med det vi presterer i dag, sa en tilfreds Lars Arne Nilsen i presserommet like etter kampslutt.

Det var sotrastrilens åttende scoring for sesongen og en perfekt søknad om fornyet tillit, til tross for at Brann betalte mellom åtte og ni millioner kroner for spisskonkurrent Daouda Bamba i sommervinduet. Skålevik selv fikk tilbud fra andre klubber, men takket nei.

– Det betød mye å score i dag. Jeg var i tenkeboksen, men valgte å bli i Brann. Det ville vært feil å forlate klubben nå. Jeg er sikker på at dette var riktig valg, sier Skålevik til VG.

De tre poengene betyr at Brann fortsatt er serieleder etter 19 serierunder. Rosenborg vant 2–0 i Kristiansund og luken ned til trønderne forblir dermed på ett poeng. Både Molde og Haugesund avga poeng i sine oppgjør mot henholdsvis Stabæk og Lillestrøm.

Pangstart

Brann gikk som vanlig ut i et enormt tempo hjemme i Bergen. Serielederen presset Sarpsborg 08 høyt og fikk avkastning allerede etter fem minutter. Et langt innkast fra Gilli Rólantsson havnet til slutt i beina på kaptein Vito Wormgoor. Den nederlandske midtstopperen var klinisk når han vendte opp og kontrollerte ballen i det lengste hjørnet til en sjanseløs Aleksandr Vasiutin.

– Vi mangler presisjon, energi og tempo i alt vi gjør. Kampen er egentlig nokså jevn, men vi er litt planløse i dag. Når de i tillegg scorer såpass tidlig, så tapper det oss for energi. Det hadde vært en bragd å ta poeng i dag, men Brann vinner til slutt fortjent, sier Sarpsborg 08-trener Geir Bakke til VG.

Sarpsborg 08 som kom fra en svært imponerende 1–0-seier borte mot Rijeka i midtuken hadde ballen mest, men evnet sjeldent å sette Samuel Sahin-Radlinger på de store prøvene. Like før pause var Bismar Acosta nære ved å sette ballen i eget mål, men costarikaneren slapp med skrekken. Nærmere kom ikke Østfold-laget før pause.

Bakke er ikke i tvil om at torsdagens kamp fikk betydning for resultatet i Bergen. Østfold-laget var ikke hjemme fra Kroatia før fredag ettermiddag. Allerede lørdag var det duket for ny bortetur. Fire av elleve spillere som startet Europa League-oppgjøret var benket søndag.

– Kamp torsdag og søndag er ekstremt. Samtidig klarer de beste lagene å mestre også dette. Vi har en svært intensiv spillestil og det fordrer at energinivået er på topp. Det ser vi ganske tydelig mangel på i dag.

Debutanter

Den andre omgangen startet nærmest identisk som den første. Hjemmelaget trykket på fra start og nok en gang var det på innkast det skulle lykkes for bergenserne. Taijo Teniste kastet langt, Wormgoor stusset videre og der dukket Steffen Lie Skålevik opp. Sotrastrilen lurte seg mellom Sarpsborg 08s midtstoppere og fikk en enkel jobb med å doble hjemmelagets ledelse.

Samme mann forlot banen med snaue 20 minutter igjen å spille til øredøvende jubel fra hjemmepublikummet. Inn kom nyinnkjøpte Daouda Bamba og Ruben Yttergård Jensen til sine debuter på Brann stadion.

Til tross for at blåtrøyene fra Østfold hadde mye ball, manglet de den nødvendige energien og presisjonen på siste tredjedel. Brann skapte de største sjansene og burde ha avgjort kampen da Gilbert Koomson kom alene med Vasiutin med et snaut kvarter igjen å spille. Ghaneserens avslutning var i midlertid ikke god nok.