ULYKKESFUGL: Ingvild Isaksen fotografert i forbindelse med EM i Nederland i fjor. Da var det en hælskade som holdt henne på sidelinjen. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Landslagsspiller kan være ute til desember: - Håper jeg spiller fotball igjen

Publisert: 26.05.18 08:29

FOTBALL 2018-05-26T06:29:48Z

Kneproblemene til landslagsspiller Ingvild Isaksen (29) var verre enn først antatt. Nå kan hun være ute av spill i inntil et halvår.

– De snakker om fire til seks måneder. Er jeg heldig - om alt går perfekt - kan jeg være i full trening etter tre måneder.

Juventus-proffen kom til Oslo tidligere denne uken for å gjennomgå en operasjon ved Idrettens Helsesenter. Da oppdaget legene at Isaksens problemer skyldtes to bruskskader i kneet.

– Den ene har de skrapet litt i, så har de gjennomført en såkalt microfraktur hvor de har laget en ny brusk, forteller 29-åringen.

Hun kaller skadene «rare» fordi de sitter bak kneskålen og ikke i leddet. Derfor har hun også bare hatt smerte når hun har kneet i en spesiell vinkel.

Ingvild Isaksen er kvinnelandslagets ulykkesfugl. Hun gikk glipp av sist sommers EM i Nederland med en hælskade. Skaden rammet for alvor etter den siste seriekampen før EM.

Mistet mesterskap

Under VM i Canada i 2015 var Isaksen hjemme. Årsak: Hun ødela korsbåndet og ble ikke klar til mesterskapet. Det ble starten på skademarerittet.

– Det var under Champions League-kampen mot Wolfsburg, 8. oktober 2014. Det meste av skader etter det skyldes denne korsbåndskaden. Betennelsen i hælen, som holdt meg utenfor EM i fjor, skyldtes dårlig friksjon i kneet - på grunn av det korsbåndet.

– Hva tenker du om veien tilbake?

- Jeg har troen på at kneet kan bli bra, men jeg kjenner at jeg har vært gjennom mye. Det begynner å bli mer enn man kanskje klarer å takle. Jeg har et ønske om at dette er siste gang jeg må operere kneet. Jeg håper å spille fotball igjen, og jeg tror det, sier hun og har laget seg et nytt mål:

– Jeg har gått glipp av et par mesterskap nå hvor jeg har vært med på kvaliken. Derfor blir neste års VM i Frankrike mitt store mål, sier 29-åringen.

Hun har vært på landslaget siden 2009, men må se de fire siste kvalikkampene fra sidelinjen. Dermed må hun håpe at lagkameratene gjør jobben mot Irland (borte og hjemme), Slovakia og i det som trolig blir den avgjørende kampen hjemme mot Nederland 4. september.

Rehabiliteringen vil hun gjøre unna her i Norge. Seriestarten med Juventus 18. august rekker hun uansett ikke.