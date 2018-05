UTE: Fredrik Semb Berge er ferdigspilt i 2018. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Sesongen over for Odd-stopper

Publisert: 23.05.18 09:37 Oppdatert: 23.05.18 09:55

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-23T07:37:55Z

Fredrik Semb Berge (28) må opereres for en lårskade, og går dermed glipp av resten av sesongen.

Midtstopperen måtte forlate banen med skade da Odd slo Start 3–0 hjemme på Skagerak Arena tidligere i mai, og i Odd -leiren hadde de et håp om at han ikke skulle være på sidelinjen i mer enn tre måneder.

Men onsdag melder avisen Varden at skaden er verre enn først antatt.

Stopperkjøp?

Overfor avisen bekrefter nemlig Odd-trener Dag-Eilev Fagermo at Fredrik Semb Berge mister resten av sesongen. Han var til konsultasjon i Oslo tirsdag, og der ble det klart at 28-åringen skal opereres førstkommende tirsdag for lårskaden han har pådratt seg.

– Det vil si seks til ti måneder med rekonvalesens, understreker han.

– Bør dere hente inn en ny stopper?

– Det er for tidlig å svare på nå, og vi har ikke nok ressurser til det nå. Men vi jobber med å se hva vi kan få til. Vi bør i utgangspunktet ha en til, og ikke spille med kun to på stopperplass. Vi har jo en Odin Bjørtuft, men han er fortsatt ung (19 år gammel, journ.anm.), sier Fagermo til VG.

Skaden baner imidlertid vei for at Odd fortsetter å satse på unge spillere.

– Odd satser alltid på unge spillere, men nå har vi jo fått beskjed om at Fredrik blir helt fin igjen etter skaden også, sier Fagermo, før han må avbryte intervjuet for å svare på en annen telefon.

Semb har vært en viktig del av et Odd-lag som ligger på 9.-plass etter elleve spilte kamper i Eliteserien.

Denne artikkelen handler om Eliteserien

Odd