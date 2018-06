FORBAUSET: Svein-Erik Edvartsen, her fra 2017, ble overrasket da han leste VG onsdag. Foto: Kristiansen, Tore

Overrumplet Edvartsen ber om møte med NFF: – Opp til Hauge om jeg kommer tilbake

Publisert: 15.06.18 11:20

FOTBALL 2018-06-15T09:20:51Z

Svein-Erik Edvartsen (39) ble tatt på sengen da han leste at NFF-kilder kalte ham «ferdig for godt», også som dommer. Nå ber han om et møte med forbundet.

Det bekrefter Svein-Erik Edvartsen overfor VG. Bakgrunnen er saken VG publiserte onsdag , der anonyme NFF-kilder hevder at Edvartsen er ferdig for godt som dommer i norsk toppfotball.

Overfor VG torsdag sier Edvartsen at han ble «tatt på sengen», og at han ikke har hørt noe fra NFF på åtte måneder hva gjelder dommerkarrieren hans. Derfor brukte han torsdagen på å sende mail til fotballpresident Terje Svendsen, visepresident toppfotball Arne Larsen Økland og fungerende generalsekretær Kai-Erik Arstad, som alle befinner seg i Russland i øyeblikket.

I mailen ber han om et møte der også dommersjef Terje Hauge er til stede, for å få vite om han kan komme tilbake som dommer, og hva han «eventuelt må gjøre for at dommersjefen skal skape arenaene som NFFs ledelse tidligere har lovet».

Arenaene Edvartsen omtaler går på hvordan tilliten skulle gjenskapes mellom Edvartsen og dommerstanden etter konflikten mellom Edvartsen og dommersjef Terje Hauge .

Arenaene ble snakket om i forbindelse med forliket i mai 2017 , men før personalsaken med seksjonslederen Edvartsen oppsto . Sistnevnte konflikt, godt omtalt i media, ble avsluttet forrige uke .

Mellom forliket og personalsaken: – Vanskelig å gjenskape tillit når jeg ikke blir invitert inn

– Ikke grunnlag for møte med NFF-topper

I NFF blir nyheten om at Edvartsen har bedt om et møte angående egen dommerfremtid, møtt med vantro.

– Vi fikk nå, via VG, vite at Edvartsen har sendt et brev til NFFs ledelse og vil dømme igjen. Det er som kjent ikke presidenten eller generalsekretæren som oppnevner dommere i norsk fotball, men dommerkomiteen og dommersjefen. Det er ikke grunnlag for et møte med Edvartsen. Dommerforliket er grunnen til at han ikke dømmer i 2018, sier kommunikasjonsjef Yngve Haavik til VG, og fortsetter:

– Edvartsen refererer til uttalelser fra NFF i fjor sommer om at han var lovet en arena for om mulig å gjenvinne tillit for å kunne dømme igjen. Dommerforliket fra mai 2017 sier ingenting om en slik arena. Det som ble uttalt om en slik mulighet, var før NFF varslet at Edvartsen av ulike årsaker ikke hadde tillit og dermed ble utestengt også i 2018, i tråd med forliket. Med halvannet års konflikt som bakteppe blir det opp til dommersjefen og dommerkomiteen å vurdere Edvartsens tillit og kandidatur som dommer i fremtiden, som dommerkomiteens leder nylig uttalte til media.

Edvartsen om dommerkonflikten i 2017: – Veldig stygt spill som foregår

– Opp til Hauge

Til VG forklarer Edvartsen at han ba om møte med de tre fotballtoppene fordi det i «NFFs kampreglement formelt sett er Forbundsstyret som oppnevner dommere i toppfotballen».

Han er imidlertid fullt klar over at det er dommerkomitéen og -sjefen som oppnevner dommere, og er glad for at NFF bekrefter at det er nettopp de som har siste ord.

Derfor har han nå sendt en ny mail, denne gang adressert til dommerkomiteens leder Arnor Dingen og dommersjef Terje Hauge, der han ber om et møte for å diskutere egen dommerfremtid.

– Det er Terje Hauge som til slutt avgjør dette. Det er han som bestemmer over de aktive dommerne, og hvis han ønsker meg tilbake, kommer jeg tilbake. Hvis han ikke ønsker meg tilbake, kommer jeg ikke tilbake, sier Edvartsen, og ber innstendig om at møtet i det minste finner sted «i åpenhetens navn».

– Jeg ønsker ikke å forskuttere noe, men jeg har invitert til møte for å høre om det er en mulighet for å komme tilbake som dommer, sier Edvartsen.

Så du denne? Bildene og festvideoen som fikk Edvartsen til å reagere

Terje Hauge bekrefter overfor VG at han har mottatt e-post fra Edvartsen, men henviser til dommerkomiteleder Arnor Dingen for ytterligere kommentarer.

– Dommerkomiteen har mottatt en forspørsel om et møte. Vi har svart Svein-Erik Edvartsen. For øvrig har jeg ingen kommentar, skriver Dingen i en sms til VG.

Onsdag uttalte han at NFF ikke kom til å ta initiativ til å skape arenaene som Edvartsen sikter til. Han kunne heller ikke svare på spørsmål om Edvartsen er aktuell som dommer for sesongen 2019 eller 2020.

– Det vet jeg ikke. Hva som kommer til å skje fremover, kan ikke jeg forskuttere på noe som helst måte, uttalte Dingen overfor VG .