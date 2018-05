TIPPESAK TIRSDAG (ut tidlig): PSG møter Les Herbiers i cupfinale: - Den ultimate mismatch

Forskjellene kunne knapt vært større mellom de to fransk cupfinalemotstanderne Paris Saint-Germain og Les Herbiers.

– Den ultimate mismatch, kaller Daily Mail oppgjøret mellom Les Herbiers og Paris Saint-Germain . Det er ikke så rart.

PSG opererer med et budsjett på over fem milliarder norske kroner. Les Herbiers sitt er på i underkant av 20 mill. Du må ganger det med omtrent 275 for å få PSG sitt, altså.

Forskjellene stopper ikke der.

Paris Saint-Germain er fra den franske hovedstaden med 2,2 millioner innbyggere, har et stadion som rommer 48.000 mennesker, har allerede vunnet Ligue 1, og deres dyreste spiller, brasilianske Neymar, kostet over to milliarder å hente fra Barcelona.

Les Herbiers er fra kommunen med samme navn vest i Frankrike, og huser drøye 16.000 mennesker. Klubben spiller til daglig på nivå tre i Frankrike, der de fortsatt kan rykke ned (to poeng og fire plasser over nedrykksstreken med én kamp igjen å spille). Stadionet tar ikke mer enn 5.000, og stallen koster ingenting, ifølge Daily Mail.

Med andre ord: Når de to klubbene møtes til dyst tirsdag for å kjempe om den franske cup-pokalen, blir det en ordentlig «David mot Goliat»-kamp.

– Det vil neppe være en overdrivelse å hevde at dette er den minst balanserte cupfinalen i fotballhistorien, uansett land. Les Herbiers kjemper for å unngå nedrykk fra tredje nivå, mens PSG har vunnet ligaen for lengst, sier VG-journalist og ekspert på fransk fotball, Arilas Berg Oulds-Saada, og påpeker at Les Herbiers' årlige budsjett på to millioner euro ville vært nok til å betale lønnen til Neymar i 16 dager.

– Selv om den franske cupen har en tradisjon for at mindre klubber klarer å komme seg langt, så vil en Les Herbiers-seier mot PSG være det desidert største sjokket i turneringens historie. Hele landet, bortsett fra de som holder med PSG, krysser fingrene for et mirakel, men det er fullstendig utenkelig å se for seg at de skal være i nærheten av å ryste Paris, som har vunnet de syv siste franske cupfinalene (ligacup og fransk cup) de har spilt, legger han til.

