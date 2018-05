Tårevåt Bendtner ut med skade kort tid før VM: - Det blir en kamp mot klokka

TRONDHEIM/OSLO (VG) (Rosenborg-Brann 1–2) Like etter at Nicklas Bendtner (30) ble feilaktig annullert for 2–2-scoring på Lerkendal, måtte den danske spissen av med skade tre uker før VM starter.

– Det som gjør det litt vanskelig å estimere er at han har ikke hatt lyskeskade før. Men normalt sett tar en slik skade to til tre uker. Siden han ikke har hatt det før, er det vanskelig å fastslå hvor lenge han er ute, sier Haakon Schwabe, medisinsk ansvarlig i Rosenborg.

I toppkampen, som Brann vant 2–1 på Lerkendal, gikk Bendtner av med skade drøye 20 minutter før slutt. Det så mistenkelig ut til å være en lyskestrekk. Den danske landslagsspissen tok til tårene og så bekymret ut.

– Han kan rekke VM. Absolutt. Men det blir en kamp mot klokka, sier Schwabe til klubbens Twitter .

Tårene og byttet kom rett etter at Bendtner headet ballen i mål til det som burde vært 2–2, men linjemann vinket for offside. Som reprisen viste tydelig at var feil.

Bendtner drar til Danmark tidlig mandag. Landslaget skal følge opp skaden videre fra i morgen.

– Status på Bendtner er at han burde ha scoret. Så fikk han en liten kjenning i lysken. Min medisinske bakgrunn er syltynn, så jeg vil ikke spekulere i det, sier Kåre Ingebrigtsen, Rosenborg-trener til Eurosport.

Sjokkert over dommertrioen

Bendtner gråt og tok trøyen over ansiktet på benken.

– Det kan ha vært at han ble fratatt et fantastisk mål som var grunnen også, sier Ingebrigtsen.

– Alle ser det (at målet skulle vært godkjent). Det er det som er sjokkerende. Det er en bra dommertrio. Å gjøre sånne grove feil... Det er fryktelig ulikt dem. Men de gjør feil de og, sier Ingebrigtsen.

Bendtner er en av 27 dansker i VM-bruttotroppen, som ble innsnevret fra 35 stykker søndag kveld, til Åge Hareide . Senest 4. juni kommer den endelige troppen.

Første kamp 16. juni

Danmark spiller sin første kamp i VM mot Peru 16. juni. Dermed har ikke Bendtner råd eller tid til å pådra seg noen særlig alvorlig skade.

Bendtner skadet seg i 16. mai-kampen mot Lillestrøm. Det bekymret Hareide den gangen . Den danske landslagssjefen, som selv også har hatt fysisk vondt en periode , er nok også litt urolig søndag kveld.

Bendtner har scoret 30 ganger på 79 landskamper for Danmark.