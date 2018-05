I FARS FAVN: Med sønnen Noah på armen feiret Rosenborgs Alexander Søderlund scoringsdobbelen mot gamleklubben Haugesund denne uken. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Søderlund sa nei til Brann to ganger: – Tror jeg kunne gjort en god jobb der også

Publisert: 27.05.18 09:47

TRONDHEIM (VG) Brann ønsket ham begge gangene Alexander Søderlund (30) signerte for Rosenborg – både i vinter og tilbake i 2013. Nå vil han skuffe bergenserne nok en gang. Hvis han får spille.

Rosenborgs tomålsscorer mot Haugesund 2. pinsedag kan nemlig ryke ut av laget igjen i toppkampen mot Brann.

For Nicklas Bendtner trener som normalt igjen og blir kanskje å se i Rosenborg-drakt for siste gang under «Supersøndag». Dagen etter reiser han og RBK-kompis Mike Jensen til danskenes VM-leir , og hvis Bendtner er inne blant Åge Hareides 23 mann i Russland, er overgangsvinduet åpent igjen innen spissen kan returnere til Trondheim.

– Jeg mener selv jeg bør spille, selvfølgelig. Vi er forskjellige typer, meg og Nicklas, så får Kåre tenke på hva som er best på laget, sier Søderlund til VG etter torsdagens treningsøkt.

Mener «skikkelig» 4–3–3 er best

Han er iallfall klar på at Rosenborg bør spille klassisk 4-3-3, med en kantspiller på hver side, fremfor å plassere Bendtner i en vingrolle. Det ble gjort med braksuksess i 4-0-seieren mot Molde, men fungerte ikke like godt spillemessig i de påfølgende fire seriekampene.

RBK har lignet mer på seg selv igjen fra og med 1–0-seieren over Stabæk . Da med Søderlund på benken. Veien til startelleveren blir trolig lengre for 30-åringen fra Haugesund om trønderne spiller slik han mener de bør.

– Vi er klart best når vi gjør det, begrunner Søderlund.

– Tror du Ingebrigtsen tør sette ut Bendtner i en kamp med denne rammen – og det som kanskje blir Bendtners siste i Rosenborg?

– Jeg skjønner hvor du vil, Jeg ser jo greia med det også. At det kanskje ikke passer seg for VMs skyld, for han, og for karrieren hans. Det er noe jeg ser, men samtidig vil du alltid spille, du føler du har prestert både på trening og i kamp, så er det kjipt ikke å spille. Vi får se, svarer Søderlund.

Var ønsket av Brann

Han kunne spilt søndagens toppoppgjør – for serieleder Brann. Bergenserne var på spissjakt i hele vinter, til tross for at de fikk hjem Steffen Lie Skålevik fra låneopphold i Start.

Søderlund skulle vekk fra franske St. Etienne og var i dialog med bergenserne. Det gikk så langt at et kontraktsforslag (som kunne forhandles ytterligere) nådde Søderlund og hans representanter.

– Det var noe «cirkagreier». Litt prat og sånn. Men da Rosenborg kom på banen, var det uten tvil det beste. Det var ikke mange dager etterpå, røper Søderlund.

Han valgte tryggheten i Trondheim , der ettbarnsfaren visste at familien ville trives og at fotballen ville passe ham. Selv om den råsterke spissen garantert ville fylt rollebeskrivelsen for å være midtspiss også under Lars Arne Nilsen i Brann.

– Jeg tror jeg kunne gjort en god jobb der også. Jeg er veldig imponert over hva de har fått til.

– Brann ønsket deg også i 2013 – da du gikk fra Haugesund til Rosenborg?

– Det kan stemme, det. Men da var det egentlig ikke i nærheten. Da kom de på banen da jeg var på vei opp til Trondheim. Da var det ikke noe å tenke på. Det var nok nærmere nå, sier Søderlund – godt fornøyd med å være i Rosenborg.

Uansett om han starter mot Brann eller ikke.