BEST: Fredrik Midtsjø er Eredivisies beste spiller denne sesongen, ifølge avisen Algemeen Dagblad. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Midtsjø vant gjev kåring i Nederland: – Stor overraskelse

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 07.05.18 21:29

Fredrik Midtsjø (24) er kåret til ligaens beste spiller i en av Nederlands største aviser.

Etter ferdigspilt sesong troner trønderen øverst på spillerbørsen til Algemeen Dagblad, som er landets nest største avis. Midtbanespilleren står med sterke 6,63 i snitt – på en skala fra én til 10.

– Det var en stor overraskelse. Han er ikke den mest spektakulære spilleren i ligaen, sier Nik Kok, som dekker AZ Alkmaar for avisen, til VG.

– Mener du at han er ligaens beste spiller, da?

– Nei, men jeg mener han er den mest stabile, sier Kok.

Midtsjø scoret to seriemål i løpet av det som har vært en suksess-sesong for AZ. Klubben endte på tredjeplass i ligaen og tok seg til cupfinale.

– Han kom inn på laget etter åttende serierunde, og siden har han ikke mistet en eneste kamp. Han har ikke spilt en eneste dårlig kamp i ligaen heller, cupfinalen mot Feyenoord var hans eneste dårlige kamp denne sesongen, sier Kok, som beskriver Midtsjø slik:

– En hardtarbeidende spiller med et veldig godt blikk for rommene rundt seg. Han ser ikke så god ut ved første øyekast, men hvis du følger nøye med på spillet, så forstår du hvor god han er.

Midtsjø: – Artig

Selv sier Midtsjø at han er overrasket over at han endte på toppen av spillerbørsen.

– Det er noen spillere jeg føler har et høyere nivå, men jeg synes jeg har hatt et stabilt høyt nivå over hele sesongen. Det er artig å bli anerkjent, sier han til VG.

Det er ikke mer enn åtte måneder siden han var Rosenborg-spiller og aldri hadde levd livet som utenlandsproff.

– Jeg må si at jeg er litt overrasket selv. Det tok et par måneder før jeg var inne i laget, men da jeg fikk sjansen, så kom selvtilliten. Og jeg ser jo på meg selv som en bra spiller, sier Midtsjø.

Selv om kométkarrieren i Nederland garantert vil føre til interesse fra større klubber til sommeren, forventer den sindige midtbanespilleren å bli værende i AZ Alkmaar også neste sesong. Da får han også oppleve spill i Europa.

Sportssjefen: – Vil ikke selge ham

Og trolig har han uansett ikke noe valg, for det er ikke aktuelt for klubben å selge ham allerede. Det forteller sportssjef Max Huiberts til VG.

– Jeg vil ikke selge ham etter én sesong. Han har gjort det så bra at verdien hans har økt betydelig, men det kommer ikke på tale å snakke om et salg. Jeg vil ha ham her, sier mannen som har ansvar for spillerlogistikken i AZ.

– Er du også overrasket over hvor raskt han har tilpasset seg?

– Vi så jo potensialet hans da vi hentet ham, det var derfor vi betalte en betydelig sum for ham. Men jeg kan si at Fredrik har overrasket ved å tilpasse seg en ny kultur og spillestil så raskt. Hvis du spør fotballekspertene i Nederland, så vil de snakke mer positivt om ham enn Martin Ødegaard, sier Huiberts.

Som stadig vekk drar inn lagets andre nordmann i diskusjonen: Jonas Svensson (25). Høyrebacken har levert tre mål og fem målgivende pasninger i løpet av sin første fulle sesong i Nederland.

– Jeg mener de har Bundesliga-nivå allerede. Men det betyr ikke at jeg vil selge dem, advarer sportssjefen.