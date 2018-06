NY TYSK OPPTUR? Skal man tro VGs lesere, kommer Tyskland til å forsvare VM-gullet fra 2014. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

VG-leserne tror Tyskland vinner VM igjen – én tror på sensasjonelt Saudi-Arabia-gull

Publisert: 12.06.18 13:52 Oppdatert: 12.06.18 14:28

FOTBALL 2018-06-12T11:52:54Z

I VGs store konkurranse VM-profeten er Tyskland foreløpig den største gullfavoritten, fulgt av Brasil og Frankrike.

Tirsdag formiddag har 40 774 VG-leserne lagt inn sine spådommer i VM-profeten. Mange av dem har fått god hjelp av «profetknappen», som gjør at du kan spå alle de 64 kampene med ett klikk.

Samtlige 32 land som deltar har blitt tippet som verdensmestere. To tror Panama vinner VM, og én tror sensasjonelt at Saudi-Arabia tar gullet.

10342 VG-tippere tror derimot at Joachim Löw og hans mesterskap tar med seg trofeet tilbake fra Russland.

7134 tipper Brasil som vinnere og 4272 tror på Frankrike. 3981 har Argentina som verdensmester, mens Spania blir spådd til topps av 2825.

Belgia er det siste landet over 1000 av VGs tippere tror vinner.

Slik går VM: Her er oversikt over hvor mange personer som tror de enkelte landene vinner, ut fra VGs profettippere: Tyskland: 10342 Brasil: 7134 Frankrike: 4272 Argentina: 3981 Spania: 2825 Belgia: 1392 Portugal: 849 England: 830 Uruguay: 171 Sveits: 155 Danmark: 143 Polen: 138 Island: 109 Colombia: 99 Mexico: 91 Kroatia: 87 Peru: 81 Sverige: 77 Egypt: 39 Tunisia: 36 Russland: 30 Marokko: 26 Senegal: 22 Nigeria: 20 Serbia: 19 Costa Rica: 17 Iran: 11 Australia: 10 Japan: 9 Sør-Korea: 5 Panama: 2 Saudi-Arabia: 1

Når det gjelder Danmark og Åge Hareide, tror 140 at de vinner gullet. 105 tipper Island som verdensmestere. 69 personer holder Sverige som favoritt.

Nesten 8000 profeter har ikke kommet så langt at de har spådd finalen ennå.

Hver kamp kan spås helt frem til kampstart, men vi anbefaler at du legger inn et resultat i alle kampene med en gang – enten med «profetknappen» eller manuelt – slik at du ikke glemmer det.

Det er heller ikke noe i veien for å bli med i konkurransen etter at VM har begynt, men da stiller man selvfølgelig med et handikap i sammendraget.

VG-profeten er gratis å være med på, og du kan opprette private ligaer der du konkurrerer mot venner og kolleger. I premie deler vi ut landskampbilletter til Norges 10 beste profeter.

Man kan spå alle kampene selv, eller man kan få hjelp av en automatisk tipper.

Slik endrer du navn

Flere lesere har registrert at de dukker opp med rare navn i de private ligaene, og bedt om hjelp til å endre det. Du velger selv hvilket navn du vil skal vises i VM-profeten. Slik gjør du det:

Øverst i høyre hjørne på VG-forsiden, rett under den røde toppstripen, klikker du på «Min konto» og navnet ditt.

Under «Oversikt» klikker du så «Endre profil».

Her er det rubrikken «Visningsnavn» vi bruker i VG-profeten. Det er også dette navnet som vises på Finn.no og andre tjenester som bruker samme innlogging.

NB: I VG-profeten er du fortsatt registrert med ditt gamle brukernavn inntil du har gjort en endring i tippingen din og lagret på nytt! Det gamle navnet kan henge igjen i ligalister og sånt noen timer etterpå også, men da går resten av seg selv.

– VM er det herligste som finnes

Sportssjef i VG, Øyvind Brenne, omtaler Tyskland som ett av fire lag som skiller seg klart ut, sammen med Spania og Frankrike. Selv holder han – i likhet med over 7000 av VGs lesere – en knapp på Brasil.

– Spania, Tyskland, Brasil og Frankrike er de fire lagene som skiller seg klart ut, og det må skje noe overraskende om ikke alle disse fire er i semifinalene, forteller Brenne, og utdyper:

– Laget ser komplett ut, og det er nesten vanskelig å peke på svakheter i materiell eller i oppkjøring. I tillegg har de vinnerkulturen, sier han, og legger til at han håper å se England gå til topps, ettersom han har fulgt engelsk fotball i alle år.

I tillegg gleder han seg til å følge de skandinaviske lagene.

– Island er sjarmerende, og tradisjonelt underholdende Danmark – med norsk trener – får noen ekstra tanker. Det er også lov å heie på våre venner over svenskegrensen, understreker han.

I likhet med mange andre, gleder han seg veldig til fotballfesten sparkes i gang.

– Fotball-VM er det som samler verden mest inkludert alle parametere, og det er det herligste som finnes. Det er alltid nye kamper med stor prestisje å glede seg til, og for meg er det som 17. mai og julaften minus alle plikter hver eneste kampdag.

Holder Frankrike som favoritt

Kommentator i TV 2, Kasper Wikestad, forstår godt at VG-leserne har Tyskland som favoritt, men han trekker frem en annen nasjon som sitt vinnerlag.

– Hvis man ser på lagene ser det ut som Frankrike har det sterkeste laget. De har et luksusproblem i omtrent samtlige posisjoner. Ikke at det nødvendigvis betyr at de vinner, men det er logisk å trekke frem de. Brasil, Tyskland, Spania er sterke utfordrere, og man kan alltid trekke frem laget som har Lionel Messi (Argentina). De har potensial til å slå samtlige, mener Wikestad.

Personlig holder Wikestad med Brasil, som har vært hans lag helt siden VM i 1986. Wikestad sier han også alltid har vært litt svak for England i mesterskap.

Nå skal han dekke 2018-VM for TV 2, og han gleder seg til det hele braker løs torsdag.

– Noe av det jeg elsker mest med VM er at man fra mesterskap til mesterskap får nye favorittlag og nye favorittspillere. Jeg gleder meg til å se hvem som kommer til å sjarmere mest denne gangen, sier han.