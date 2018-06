SNAKKET MED SØNNEN: Åge Hareide på balkongen på hotellet der det danske landslaget har tilholdssted under VM i Russland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fri bar, spesialsydde madrasser og sikkerhetsagenter: – Se, så fint vi har det!

Publisert: 11.06.18 18:02 Oppdatert: 11.06.18 18:49

FOTBALL 2018-06-11T16:02:45Z

ANAPA (VG) Åge Hareide (64) og hans danske drenge er omgitt av ferierende russere med fri bar og FSB-agenter i sin base i svartehavsbyen Anapa, der de har tre etasjer på et luksushotell.

Rett etter ankomst gikk landslagssjefen ut på verandaen sin og viste fram utsikten til sønnen Bendik på Facetime.

– Han viste at utsikten var flott ut mot Svartehavet.

Bak jerngjerder og med et sikkerhetsopplegg som blir styrt av sikkerhetstjenesten FSB skal Åge Hareide og hans menn lade opp til åpningskampen mot Peru lørdag.

Danmark har tre egne etasjer til rådighet, de har fått spesialsydd madrasser fordi hotellets madrasser ifølge danskene ikke var gode nok – og de har med seg to egne kokker til Russland.

Men sommersesongen i badebyen Anapa startet søndag, og hotellet kommer også til å ha andre gjester – som har fri bar og barnedisko og det som hører med på et familiehotell i en typisk ferieby.

Heldigvis har de danske spillerne sin egen «players' lounge» med playstation og brettspill og andre aktiviteter – fjernt fra de russiske badegjestene.

For Åge Hareide er det første gang han skal lede et lag i et sluttspill. Et slags femukers prosjektarbeid. Når VG spurte han før avreise om dette, svarte Danmarks norske landslagstrener:

– Du må lære hele tiden hvis du skal være i denne bransjen. Man må være villig til å lære.

– Men ja, dette er nytt for meg. Jeg bruker selvfølgelig mye av det jeg har av erfaring fra klubbfotballen. Bruke de samme grepene.

Hareide begynte å snakke om tiden som Norge-sjef:

– Den gang var jeg tvunget til å skifte mye. Det var mye skader. Jeg fikk aldri kontinuitet. Nå er jeg satt i en posisjon der det er mulig. Jeg har en stamme av riktig gode spillere. Jeg vil ha en ryggrad som er stabil, svarte Hareide på VGs spørsmål.

– Jeg har typen spillere og en fantastisk gjeng, som er gode sammen og gode mot hverandre. Det blir en god egenskap å ha under et sluttspill.

Åge Hareide er klar på at kampen mot Peru lørdag blir ekstremt viktig:

– Vi kan legge grunnlaget i den første matchen. Realistisk må vi anta at Peru konkurrerer med oss om 2.-plassen – bak favoritt Frankrike. Derfor er åpningskampen ekstremt viktig.

Da de kom til Anapa mandag kveld, ble Hareide, Christian Eriksen & co. møtt med russisk folkedans, sang og det tradisjonelle brød og salt.

Om Hareide også fikk vodka – som tradisjonen tilsier, vet vi dessverre ikke ...

PS: Danmark er i VM-gruppe C sammen med Australia, Frankrike og Peru.