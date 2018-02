Arsenal holdt lekestue i Sverige: – Vi fikk ikke låne ballen engang

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 15.02.18 20:51 Oppdatert: 15.02.18 21:43

(Östersund – Arsenal 0-3) Et toppet Arsenal satte en effektiv stopper for det svenske Europa League-eventyret.

«Woooooooww», skrev playmaker Mesut Özil på Instagram da Arsenal-stjernenes fly landet i et snødekt svensk landskap onsdag kveld.

Men torsdag kveld var det Östersund sin tur til å få bakoversveis. Minusgradene, kunstgresset og mirakelmanager Graham Potter var ikke nok til å stoppe et Arsenal-lag som, med unntak av Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette, stilte med sine beste menn.

Arsenal tok kampen på alvor og gikk rett i strupen på vertene, men fikk også hjelp av Östersund, som bidro sterkt til at håpet om avansement er så godt som dødt før returkampen: Keepertabbe etter 13 minutter, selvmål etter 24 – og straffemiss på overtid.

– Det var ikke vår dag. I første omgang får de enkle mål. Vi fikk ikke låne ballen engang, sa Tom Petterson til svensk Kanal 5 etter kampen.

Etter å ha kneblet svenskene fra første spark på ballen fikk Arsenal uttelling etter 13 minutter da Nacho Monreal, etter en corner, utnyttet en slepphendt Östersund-keeper og scoret kampens første mål.

Arsenals midtstopper har stått frem som en offensiv nøkkelspiller i de siste kampene: Tre mål og to målgivende på de fem siste kampene er like mange målpoeng som han leverte på de 64 foregående.

Etter at keeper Aly Keita nærmest ga bort det første målet, var det Östersund-forsvaret sin tur til å «bjuda på» drøye ti minutter senere. En elendig klarering havnet hos Henrikh Mkhitaryan, som skjøt via en uheldig Sotirios Papagiannopoulos og i mål.

– Arsenal dreper Östersund totalt de 25 første minuttene, sier Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal.

Like før timen var spilt la Özil på til 3-0. Dermed kunne Arsenal ta foten av gasspedalen med god samvittighet, vel vitende om at de har halvannen fot i åttedelsfinalen allerede før returoppgjøret i London.

– Vi gjorde en god jobb og kontrollerte ballen mot et godt lag. De slo Hertha Berlin her, og spilte 2-2 mot Athletic Bilbao, så de er et kvalitetslag, men fra vi scoret første målet hadde vi kontroll, sa Arsenal-manager Arsène Wenger til BT Sport.

På overtid fikk Östersund en gyllen mulighet til å gi hjemmefansen en trøstescoring, men et håpløst straffespark av Tom Pettersson ble enkelt reddet av Arsenal-keeper David Ospina.