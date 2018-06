NEDE FOR TELLING: Neymar har fått seg en trøkk, og viser det med alt han har. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Gjør det så vondt, Neymar?

Publisert: 17.06.18 23:35

FOTBALL 2018-06-17T21:35:41Z

(Brasil – Sveits 1-1) Ingen får så vondt som Neymar, og VM-åpningen ble smertefull for hele Brasil.

1–1 mot Sveits er rett og slett for dårlig, særlig på en dag der brassene skulle slå voldsomt tilbake etter å ha forsvunnet ut med 1–7 (semifinalen) og 0–3 (bronsefinalen) i sitt eget mesterskap for to år siden.

Da var Neymar skadet, nå var han tilbake etter en annen skade, og slik han vred seg etter de fleste sveitsiske taklingene føles det som om den neste skaden kan komme når som helst. Dét er jo ikke noe nytt fra denne gudbenådede fotballspilleren.

Ja, han blir tatt hardt, og ja, han blir dratt i trøye og shorts og ja, han skal beskyttes, men nei, det gjør ikke så vondt.

Så gjenstår det å se hvor smart det er å fortsette med de voldsomme faktene i dette mesterskapet. Alireza Faghani, mannen som ledet Tyskland-Mexico, hadde neppe latt seg imponere av hvor mange ganger den brasilianske stjernen greide å rulle rundt på gresset.

Men det begynte jo bra for brassene og Neymar. Sprudlende og lekende, samtidig like solide som de hadde sett ut bakover under Tites ledelse (fem baklengs på 21 kamper). Og når Philippe Coutinho krummer nakken utenfor 16-meteren, så vet vi at det er stor sjanse for at vi får se noe fint.

Da legger han ballen til rette og vrir den mot motsatt hjørne, som så mange ganger siden han spesialtrente treffsikkerhet i Liverpool for tre-fire år siden. På landslaget har han 11 mål (én straffe) på 37 kamper, fem av dem fra utsiden av 16-meteren, fire av dem fra samme posisjon som den han vred inn mot Sveits.

Brasil hadde kontroll uten å være fantastiske før pause, men det er jo en grunn til at Sveits er nummer seks på FIFA-rankingen. Dette er en seig gjeng som er utrolig vanskelig å bryte ned og som holdt Argentina unna i 118 minutter i 8-delsfinalen i forrige VM.

Man kan selvsagt si at Sveits var heldige da Steven Zuber dyttet bort Miranda og nikket inn utligningen. Det kunne blitt blåst frispark, og det er garantert mange som mener at César Ramoz burde sett video av situasjonen.

Men dette ble trolig ikke vurdert som en åpenbar feil , og videodommerne skal ikke være overdommere. Vi kjenner heller ikke kommunikasjonen mellom VAR-teamet og dommer César Ramos. Han bestemmer. Hvis han mener at han har sett situasjonen godt nok, kan han ha sagt at han ikke ønsket å se noen reprise.

Derfor ble også dommerens skjønnsavgjørelse stående da Manuel Akanji la armene rundt Gabriel Jesus. Det er ingen fasit som kan slå fast at dette er straffe, selv om det kunne blitt dømt. Derfor skal dommerens avgjørelse bli stående.

Brasil hadde enorme sjanser mot slutten, og brassene går jo videre fra gruppen. Det har bare gått galt én gang siden gruppespillet ble innført i 1950 (slått ut i ’66), og det finnes en stormakt som har det verre.

Tyskland er presset etter 0–1 mot et herlig, uredd og fartsfylt Mexico, akkurat som de var det for fire år siden også. Da ble det stopp i 8-delsfinalen mot Nederland, etter at Arjen Robben kastet seg teatralsk over Rafa Marquez' utstrakte bein flere minutter på overtid.

Der og da var det vel ingen som tenkte at Marquez skulle få flere VM-sjanser, men 39-åringen henger på og det var litt fint at han fikk med seg et drøyt kvarter av en av de største triumfene i Mexicos VM-historie.

Skulle det gå galt for tyskerne etter bare tre kamper, snakker vi om en av de største sensasjonene i VMs gruppespill-historie.

Ikke større enn da Nord-Korea slo ut Italia i 1966, men større enn at Nederland og Chile fjernet regjerende mester Spania for fire år siden, større enn da Paraguay og Slovakia slo ut regjerende mester Italia i 2010 og større enn da Danmark og Senegal slo ut regjerende mester Frankrike i 2002.

Hvorfor? Fordi Tyskland er Tyskland. 16 gruppespill, 16 ganger videre, 12 av dem som gruppevinner, inkludert de syv siste.

Inntil det motsatte er bevist er det umulig å tro at Tyskland ikke er med i 8-delsfinalen.

PS ! Tyskland har bare tapt åpningskampen i VMs gruppespilltid én gang: 1–2 mot Algerie i 1982. Da ble det tap i finalen mot Italia.