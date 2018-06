L FOR LATTERLIG? Antoine Griezmann får høre det etter å ha brukt en hel dokumentar på å avsløre at han blir værende i Atlético Madrid. Foto: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Griezmann får tyn etter dokumentar: – Bare jeg som er sjokkert?

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 15.06.18 10:44 Oppdatert: 15.06.18 10:59

Antoine Griezmann (27) «tok en LeBron James». Men blir værende i Atlético Madrid.

I 2010 brukte amerikanske basketstjernen ESPN-dokumentaren «The Decision» på å avsløre at han skulle signere for Miami Heat i stedet for å returnere til hjembyen Cleveland.

Nå har franske Griezmann, som er stor fan av basketball, prøvd å kopiere James. Torsdag kveld brukte han dokumentaren «La Decisión», som han har reklamert for på sosiale medier de siste dagene, på å avsløre sin klubbfremtid: Bli i Atlético Madrid eller signere for Barcelona?

Etter en halvtimes dokumentar bestående av filosofering, basketspilling, hesteridning og diskusjoner med familiemedlemmer, kom den endelige avgjørelsen: Antoine Griezmann blir værende i Atlético Madrid. Samtidig publiserte han en Twitter-melding: «Mine fans, mitt lag, mitt hjem! Atlético.»

PR-stuntet til EM-toppscoreren fra 2016, bare to dager før Frankrikes første VM-kamp mot Australia, får store fotballverdenen til å riste på hodet.

– Hvorfor ville Antoine Griezmann lage sin egen versjon av The Decision? Hva var det med den hendelsen som ble vurdert som verdt å gjenskape? spør den anerkjente ESPN-journalisten Grant Wahl på Twitter.

– Skal ikke være nødvendig

– Så Griezmann kommer med sin avgjørelse etter en dokumentar på 52 minutter. Dagen før den første kampen i VM. Er det bare jeg som er sjokkert? skriver den berømte franske TV-eksperten Pierre Ménès.

– Griezmann annonserer at det ikke er noe å annonsere, skriver tidligere England-profil Gary Lineker.

Dokumentaren var et resultat av at et produksjonsselskap har fulgt Griezmann med kamera de siste to månedene. Petter Veland, Viasats ekspert på spansk fotball, tror franskmannen angrer på at han gikk med på det.

– Det er åpenbart at han har blitt med på et eller annet som han ikke kunne trekke seg fra. Jeg tror kanskje Griezmann, om ikke angrer, ser at det kanskje ikke var den beste måten å gjøre det på, sier Veland til VG.

– Han holder på en måte klubben som gissel når han velger å drøye det så lenge og tar fullstendig styring over kommunikasjonen. Det skal ikke være nødvendig å gjøre det på denne måten når avgjørelsen er at han skal bli. Det er et sirkus, sier eksperten.

Men Griezmann fikk kanskje det han ønsket: Spanias to største sportsaviser, Marca og AS, leverte hver sine minutt-for-minutt-rapporter fra den omdiskuterte dokumentaren.

Atlético ruster opp

Veland påpeker at han tror Atlético Madrid-fansen raskt vil glemme Griezmanns fremgangsmåte, ettersom det virker som klubben har et svært spennende prosjekt på gang:

Tirsdag ble det klart at Atlético er enige med Monaco om en overgang for Frankrike-stjernen Thomas Lemar.

Onsdag bekreftet klubben at midtstopperen José María Giménez har forlenget kontrakten sin frem til 2023.

Torsdag rapporterte spanske og franske medier at Frankrike og Monacos høyreback Djibril Sidibé er så godt som klar for Atlético Madrid.

Trener Diego Simeone og de alle de mest verdifulle spillerne ser ut til å bli værende.

– Det er sterke signaler om at de er i ferd med å etablere seg helt i verdenstoppen, mener Veland.