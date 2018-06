SUPPORTER-LEDER: Aleksander Sjprygin ble regnet som leder for de russiske supporterne som var i slåsskamp i EM for to år siden og siden ble utvist fra Frankrike. Han kommer han hjem til Russland etter utvisningen. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

EM-hooligan til VG: – Urettferdig at jeg ikke får komme inn på VM-tribunene

Publisert: 20.06.18 09:53

ANAPA (VG) Han ble utvist fra Frankrike under EM og regnet som leder for russiske hooligans. Nå nektes han å komme inn på tribunene. – Det er ille å gå glipp av VM-festen, sier Aleksander Sjprygin til VG.

Det har ikke vært tegn til tribunetrøbbel i fotball-VM til nå. Jerngrepet på hooliganene har gitt resultater. Russerne gir ikke såkalt fan-ID – som du må ha for å kjøpe billett – til dem som har vært i bråk tidligere. Og sikkerhetstjenesten

– Det er ille. Og urettferdig, sier Sjprygin når VG ringer ham.

– Hvorfor urettferdig?

– Jeg har ikke gjort noe som skulle tilsi at jeg ikke skulle få fan-ID og få kjøpe billett. Jeg føler jo noe av VM-stemningen på gaten, men jeg skulle selvfølgelig helst ha vært på tribunen. Jeg kan ikke forstå at jeg ikke får lov til det.

Aleksander Sjprygin er en kjent høyreorientert. Han skal ha vært en del av slåsskampene i Marseille under EM for to år siden. Derfor ble han pågrepet og utvist fra Frankrike. Han var tidligere leder for den russiske supporterunionen og ble avbildet blant annet sammen med president Putin . Senere har også ledelsen i Moskva kuttet alle bånd til Sjprygin og hans folk.

– Jeg skulle gjerne ha vært en del av det, gjentar fotballtilhengeren til VG.

CSKA Moskva-tilhengeren Robert Ustjan jobber både internt i Russland og internasjonalt for godt forhold mellom supportere. Nå jubler han:

– Før mesterskapet ble det skrevet mye i Vesten om hooligans og slåssing og blod. Det har det ikke blitt noe av. Jeg har aldri sett landet mitt slik, sier Ustjan til VG etter den første snaue uken av verdensmesterskapet i fotball.

– Hva sier de nå – de som skapte frykt for tribunebråk på forhånd, spør han retorisk.

Ustjan er ingen Putin-mann, men nå er han stolt av landet sitt.

– Jeg mener at det som skjer nå, er at Russland strekker ut hånden under fotball-VM. Slå den ikke av! Ta russernes hånd, oppfordrer Ustjan.

Aleksander Baranov, som jobber med supportere i det russiske fotballforbundet, er også fornøyd når vi tar kontakt.

– Det har vært en fantastisk atmosfære, og sikkerhetsopplegget har gått etter planen, sier han.

Da vi snakket med Baranov før VM, uttalte han:

– Dette blir det sikreste verdensmesterskapet noensinne. Alle fans som er utestengt fra russisk fotball på grunn av aggressiv oppførsel eller for rasisme, vil ikke kunne kjøpe billett til VM-kamper. De har ikke en sjanse. De er svartelistet, sa Baranov.

En rekke kilder sa før VM til VG at hooligans-gutta ikke hadde en sjanse.

– Sikkerhetsstyrkene ringer på hos dem før de står opp morgenen, kommer inn til dem og gir klar beskjed. De har å oppføre seg eller bli pulverisert, sa Robert Ustjan den gang.

– Jeg håper at folk nå under fotball-VM ser den vanlige russer, ikke bare Putin. Og tar imot vår gjestfrihet, sier Robert Ustjan.