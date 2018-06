DISKUSJON: Åge Hareide snakker med den spanske dommeren Mateu Lahoz. Tema: At Andreas Cornelius ble lagt ned uten få straffe. Foto: DELEBEKK,BJØRN S.

Derfor gikk Hareide rett til dommeren

Publisert: 21.06.18 17:05

SAMARA (VG) (Danmark-Australia 1–1) Åge Hareide (64) strenet rett til den spanske dommeren etter kampslutt. Han reagerte på at Danmark-innbytter Andreas Cornelius ble revet ned i feltet - uten å få noe.

Da VG etter matchen ba Hareide fortelle om hva han tok opp med dommeren, svarte Danmarks norske landslagssjef:

– Det var situasjonen med Cornelius. Alle ser at han blir revet ned. Men han er en bjørn og kommer seg på beina - og så får Pione Sisto avsluttet. Men jeg mener det er en situasjon som dommeren burde ha tatt fatt i, sier Åge Hareide.

– Det var bare et spørsmål fra min side, legger han til.

Situasjonen kommer etter 73 minutter. Kapteinen Simon Kjær er også kritisk til Cornelius-hendelsen:

– Det blir ikke sett gjennom den situasjonen. Kreves det at man liggende liggende og skaper seg på bakken for at VAR skal være aktuelt, eller hvordan fungerer det?

På pressekonferansen blir Hareide spurt om sitt forhold til VAR etter at Danmark to kamper på rad har fått en VAR-straffe imot seg.

– Det er andre situasjoner i kampen der det også burde ha vært tatt en titt på hva som skjer. Men det skjer ikke.

– Hvem er det som bestemmer, spør Hareide retorisk.

– Er det dommeren eller de som sitter i et mørkt rom et eller annet sted i Russland?

Åge Hareide sier at straffen imot - da Yussuf Poulsen handset - «sikkert var riktig».

– Men VAR tar vekk noe av sjarmen ved fotball, sier landslagstreneren og gjentar det han sa til VG tirsdag.

Nordmannen fikk kritiske spørsmål mot seg fra danske media etter 1–1 mot Australia, men tar det med et smil. Når han senere møter VG og Aftenposten på Samaras VM-stadion, utdyper han:

– Jeg tror ikke vi kan spille på uavgjort mot Frankrike. Jeg tror ikke vi skal innlate oss på det. Det har vi aldri gjort.

– Frankrike kan bli klar allerede i kveld, men det kan også ende med at begge lag trenger ett poeng.

Det som bekymrer Åge Hareide er at mange av spillerne virket veldig slitne på slutten av kampen mot Australia.

– Vi må få på plass de som er pigge nok, som har pigge nok bein. Det bekymrer meg litt, innrømmer landslagssjefen, som stilte med nøyaktig den samme startoppstillingen som mot Peru, med unntak av skadde William Kvist, som har måttet dra hjem til Danmark.

– Hadde du på forhånd vært fornøyd med fire poeng etter to kamper?

– Ja, de fleste hadde kanskje regnet med uavgjort mot Peru og seier mot Australia.Nå har det blitt omvendt. Det visre hvor tøft og tett VM er. Det er velorganiserte lag.

Hareide sier at det hele tiden er forventninger til Danmark.

– Slik skal de også være.

– Danske journalister er kritiske?

– Ja ... Hareide bryter ut i sin kjente latter.

– Du hører jo det. Foreløpig er vi på 2. plass. Det hadde nok vært de samme spørsmålene også om vi hadde ledet.

Åge Hareide er på vei til å snu seg, men så legger han til:

– Hvis vi blir verdensmestere, så slipper vi kanskje fri!

Målscorer Christian Eriksen ble også spurt om VAR-dømmingen etter kampen:

– Nå har vi fått straffe mot oss to kamper i trekk - på VAR. Men denne gang mener vi det skulle ha vært dømt frispark tidligere, noe som gjorde at de fikk muligheten.

– Jeg har ingen påvirkning på VAR, derfor vil jeg heller ikke tenkte på det, sier Australias nederlandske landslagstrener Bert van Marwijk.