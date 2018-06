GULLGUTTER: Ricardo Quaresma og Cristiano Ronaldo jubler etter førstnevntes perlescoring. Foto: Hector Vivas / Getty Images Europe

Utrolig VAR-drama da Portugal tapte gruppeseieren på overtid

Publisert: 25.06.18 21:56 Oppdatert: 25.06.18 22:12

FOTBALL 2018-06-25T19:56:32Z

(Iran - Portgal 1–1) Portugal så ut til å vinne gruppen komfortabelt og sikre et møte med Russland i åttedelsfinalen. Men et salig VAR-kaos senere var det så vidt de gikk videre i det hele tatt.

92 minutter spilt: Portugal leder 1–0 og Spania ligger under 1–2 mot Marokko. Førstnevnte cruiser mot gruppeseier i gruppe B og møte med Russland i neste runde.

Så begynner kaoset.

Først berører Cedric Soares ballen med armen i Portugals straffefelt. Dommer Enrique Cáceres ser på TV-skjermen for tredje gang i kampen og dømmer straffe til Iran.

Samtidig får Spanias Iago Aspas annullert 2–2-scoringen sin mot Marokko. Men også den situasjonen skal vurderes av VAR.

Karim Ansarifard satte straffesparket i krysset. Og Spanias scoring blir godkjent.

Plutselig er Spania gruppevinner på flere scorede mål. Men så blir det nesten snudd til katastrofe for Portugal.

Mehdi Taremi kommer alene med målvakt Rui Patricio. En scoring vil sende Iran videre og Portugal hjem.

Men da hele stadion tror ballen har gått inn, er det utsiden av nettveggen som blafrer.

Iran ryker ut av VM, de gråter sine tapre tårer etter kampslutt. Og Portugal får den vanskeligste veien videre i VM og skal møte Uruguay i åttedelsfinale lørdag 30. juni.

Spenstige forutsetninger

Før siste runde i gruppe 3, kjempet Portugal, Spania og Iran om to plasser videre i VM. Spania lå foran Portugal på antall gule kort og i potten lå en gruppeseier - og et møte med det antatt svakeste laget fra gruppa A, vertsnasjonen Russland.

Det var Portugal som tok første stikk. Etter 44 minutter med terningkast én-fotball, tok Ricardo Quaresma ansvar. Med yttersiden av sin høyre fot skrudde han ballen i en nydelig bue over Irans målvakt Alireza Beiranvand og inn.

Et skikkelig varemerke av en Quaresma-scoring - eller Quaresmatisk, om du vil.

– Jeg har mestret denne teknikken siden jeg ble født, sa Quaresma på en Facebook-seanse i 2015.

I andre omgang gikk Cristiano Ronaldo ned i feltet og ropte om straffe. Dommer Cáceres veivet først bort protestene, fikk så en beskjed på øret og konfererte med TV-skjermen.

Det endte, som så ofte tidligere i dette VM, med straffespark, det 19. totalt og dermed ny rekord - før gruppespillet er over.

Men da Ronaldo selv skulle fram og score sitt femte mål i dette verdensmesterskapet, var skuddet svakt og enkelt å redde for målvakt Alireza Beiranvand.

Like etter kom Ronaldo igjen i VAR-fokus, denne gangen for et påstått slag på sin iranske motspiller. Etter utallige repetisjoner på videoskjermen, besluttet Cáceres at det kun var gult kort til Portugals kaptein.

Så begynte det virkelige kaoset.