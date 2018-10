SPILLEKLAR LØRDAG: Cristiano Ronaldo, som her fortviler etter en misbrukt sjanse mot Napoli sist helg, er klar til bortemøtet mot Udinense. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Spillgigant fjerner Ronaldo-bilder – Lineker freser mot Juventus

Spillgiganten Electronic Arts har fjernet bilder av Cristiano Ronaldo (33) fra hjemmesiden, og sosiale medier, som følge av voldtektsanklagen mot fotballstjernen. Milliardsponsoren Nike «følger situasjonen nøye».

Publisert: 05.10.18 20:08

– Vi har fått med oss de bekymringsfulle anklagene mot Cristiano Ronaldo . Vi følger utviklingen i situasjonen tett, og vi forventer at utøvere og ambassadører oppfører seg på en måte som sammenfaller med EAs verdier, sier en talsmann i Electronic Arts, som er skaperne av «FIFA 19» ifølge Eurogamer .

Det var i forrige uke at tyske Der Spiegel skrev om Kathryn Mayorga som anklager Ronaldo for voldtekt. De traff hverandre på en nattklubb i Las Vegas i 2009, og den amerikanske kvinnen hevder at den da 24 år gamle fotballspilleren forgrep seg på henne på et hotellrom.

Partene skal ha inngått en avtale om taushet i saken mot at Mayorga fikk rundt tre millioner kroner, men Metoo-kampanjen skal ha motivert den nå 34 år gamle kvinnen til likevel å fortelle sin historie.

Ronaldo har bedyret sin uskyld, og blant annet lagt ut et videoklipp i sosiale medier der han omtaler det som «fake news».

Men store aktører rundt superstjernen begynner likevel å reagere.

Ronaldo publiserte for noen uker siden et bilde der han poserte sammen med sønnen i Nike-klær, og med coveret fra «FIFA 19»:

Bilder av 33-åringen er fjernet fra hjemmesiden til Electronic Arts, og i sosiale medier. Men han pryder naturlig nok coveret til spillet ute i butikkene.

Aksjen stuper

AFP melder også at Juventus-aksjen falt nærmere ti prosent i løpet av fredagen. Da børsen i Milano åpnet fredag morgen, tok det ikke lang tid før aksjene hadde falt 5,37 prosent til 1,25 euro. Da børsen stengte var nedturen nesten doblet.

Det skal legges til at aksjeprisen før Ronaldos ankomst i sommer var på 0,69 euro ,0 men fredagens stup er urovekkende for gigantklubben som altså valgte å publisere følgende støtteerklæringer på Twitter:

Det får flere til å reagere. TV 2s fotballekspert, og SV-politiker, Mina Finstad Berg, synes det er meget betenkelig at klubben har gått ut på den måten.

– Det ser ut som om Juventus er med på å bagatellisere det. Det er selvfølgelig ikke bra, det er umusikalsk og gir veldig dårlige signaler, sier Berg til VG.

– Det er jo ingen som anklager ham for ikke å være profesjonell, eller god i fotball. Og at dette er lenge siden er heller ikke noe godt argument. Det kan være mange grunner til at det har gått nesten ti år før dette kommer fram, legger hun til.

– Dette handler jo ikke om skyldspørsmål, for det kan man ikke ta stilling til nå. Men jeg har lest om dokumentasjonen Der Spiegel skal sitte på, og hvis de dokumentene er ekte, så har de etter hva jeg forstår en god sak mot Ronaldo, mener Berg.

Hun er langt ifra den eneste som har reagert.

Lineker hardt ut

BBC-ekspert og tidligere landslagsspiller Gary Lineker gikk hardt ut mot støtten Juventus har gitt til Ronaldo via sosiale medier.

«Uansett hva som blir det juridiske utfallet, så er dette fryktelig av Juventus» skrev Lineker på Twitter tidligere i dag:

Nike avventer

Utstyrsgiganten Nike, som har en livslang avtale med Ronaldo, følger også med på situasjonen:

– Vi er dypt bekymret over påstandene, og vil fortsette å følge opp situasjonen, skriver Nike i en e-post til AP .

De skrev i 2016 en ny sponsoravtale med fotballikonet som de startet å samarbeide med i 2003 - året da han signerte for Manchester United. Avtalen skal være verdt så mye som én milliard dollar .

Ronaldo er også ambassadør for kampanjen «Equal Game», og Independent har vært i kontakt med UEFA for å få en uttalelse. De har foreløpig bare fått en bekreftelse på at situasjonen følges fortløpende.

Landslagspause

Portugals landslagstrener Fernando Santos, har også uttalt at han tror på Ronaldos versjon av saken . Ronaldo har for øvrig sagt nei til landslaget ut 2018, angivelig for å fokusere på Juventus.

Juventus-trener Massimiliano Allegri fikk spørsmål om Ronaldo på en pressekonferanse i dag, han sa følgende om superstjernen:

– Jeg har kjent Cristiano Ronaldo i tre måneder nå, og i over 15 år i karrieren har han vist seg å være veldig profesjonell både på og utenfor banen. Han er klar for å returnere i morgen, sa Allegri før bortemøtet med Udinese.

Juventus har for øvrig åpnet sesongen med ni seirer av like mange mulige i alle turneringer. Og det til tross for at Ronaldo «bare» har scoret tre ganger. Han sto over tirsdagens Champions League-oppgjøret mot Young Boys på grunn av det røde kortet han fikk mot Valencia i åpningskampen.

Paulo Dybala scoret alle målene i 3–0-oppgjøret mot Young Boys.