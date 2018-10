KAPTEIN-JUBEL: Steffen Hagen smiler mellom Tobias Lauritzen og Erik Martin Broberg. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

To Odd-mål på 100 sekunder - og 10 kamper uten tap

2018-10-07

SKIEN (VG) (Odd-Ranheim 2–0) Odd er oppe i ti kamper på rad uten tap. Med 2–0 over Ranheim passerer telemarkingene Vålerenga på tabellen.

07.10.18

Da spissene ikke lyktes, tok kapteinen Steffen Hagen ansvar og sendte Odd i ledelsen. Det er første gang på over to år at Hagen har scoret i ligaen.

Bare 100 sekunder senere ble det 2–0. Innbytteren Erik Martin Broberg hadde knapt vært nær ballen før han dundret den via Ranheim-stopper Ivar Erlien Furu og i nettmaskene.

– Det var en forrykende 2. omgang, fastslo Odd-trener Dag-Eilev Fagermo etterpå.

– Vi har funnet flyten. Det er bra. Jeg håper at vi kan klatre et par plasser til, sa Steffen Hagen til Eurosport.

– Vi tar fullstendig styring i 2.omgang, og kjører over, mente Espen Ruud.

Ranheim var best den første halvtimen, og Ola Solbakken hadde et par veldig gode sjanser - uten å klare å overliste Odd-keeper Sondre Rossbach.

– Den første muligheten burde jeg ha satt, sa Solbakken til Eurosport før 2. omgang. Det er første gang den tidligere RBK-eren starter for Ranheim.

Mot slutten av 1. omgang hadde imidlertid telemarkingene to megamuligheter - først ved Birk Risa - som ikke klarte å stokke beina til å score fra kort hold - så på en heading fra Torgeir Børven, som imidlertid satte ballen rett på Even Barli.

– Det er for dårlig at jeg ikke setter den, sa Risa selv i pausen.

– Vi har mye å gå på, fortsatte han på Eurosport.

Odd tok fullstendig styringen over matchen fra start i 2. omgang, og klarte å stresse Ranheim-spillerne til å gjøre feil. Vertene jaget scoring og så kom det plutselig to på under to minutter.

Mange har ventet på at nykommer Ranheim skulle sprekke, men trønderne holder stadig 5. plass på tabellen.

– Vi må holde ut sesongen og vise at vi ikke er et blaff, sa Mads Reginiussen på Eurosport før kampen. For Ranheim venter nå to hjemmekamper mot Bodø/Glimt og Lillestrøm.