FORMLAGET: Etter en litt treig start på sesongen har Mjøndalen framstått som 1. divisjons formlag den siste tiden. Vegard Hansen mener dessuten at klubben gjorde det svært godt på overgangsmarkedet i sommer. Her i lag med Joachim Olsen Solberg som ble hentet tilbake fra Sandefjord. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hansen spår favoritt-flopp i 1. divisjon – tror på nytt Mjøndalen-eventyr

FOTBALL 2018-09-16T08:23:27Z

Vegard Hansen tror Aalesund og Viking føler på et ubehagelig press foran opprykkskampen i 1. divisjon.

Publisert: 16.09.18 10:23

Åtte serierunder før slutt ser det ut til å bli et «rotterace» mellom Aalesund, Viking og Mjøndalen om hvem som skal få lov å spise kirsebær med de største norske klubbene i Norge til neste år.

Aalesund har 46 poeng, mens både Viking og Mjøndalen har 43. Fire poeng bak følger Sogndal som fortsatt har opprykksmuligheter.

– Vi har spilt mot alle lagene nå, og jeg føler ikke vi er noe dårligere enn motstanderne våre. Tvert imot føler jeg nesten at vi er bedre enn dem. Jeg er veldig fornøyd med det vi gjorde i sommervinduet og føler at vi styrket oss i forhold til motstanderne våre. Så jeg har troa på at vi kan klare opprykket i år, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen.har

– Jeg tror det blir spennende helt inn. Både vi, Aalesund, Mjøndalen og Sogndal har nok fortsatt lyst på en av de to direkte opprykksplassene, sier Viking-trener Bjarne Berntsen.

– Vegard Hansen må få synse. Vi teller opp til slutt. At han selv tror de rykker opp er vel ingen overraskelse. Da blir det i så fall en logisk forklaring at ett av de andre lagene feiler. Det er ingen rakettforskning, melder Aalesund-trener Lars Bohinen.

Tror favorittene føler på presset

For øyeblikket er det Mjøndalen som er formlaget i tetstriden. Vegard Hansens menn har dessuten fordel av å ha igjen hjemmekamp mot både Viking og Lars Bohinens Aalesund.

Dessuten tror Mjøndalen-treneren at de økonomiske ressursene til utfordrerne i opprykkskampen kan være en fordel for Mjøndalen.

– Viking og Aalesund har et enormt press på seg for å rykke opp. Det har blitt satset knallhardt, blitt brukt mye penger og jeg vil anta det vil være et stort problem for dem om de ikke klarer opprykket, sier Mjøndalen-treneren.

– Tror du det presset har negativ betydning for Viking og Aalesund?

– Det er ikke noe behagelig å leve under et slikt press i alle fall, så jeg tror ikke det er positivt i alle fall. De takler det sikkert greit, men du ser jo for eksempel da Viking tapte for Sandnes. Da ble det bråk med en gang, sier Hansen.

Viking-Berntsen: - Taktisk av Hansen

I Viking understreker Bjarne Bertnsen at han er svært fornøyd med sommerens overgangsvindu. At Vegard Hansen forsøker å adressere press i retning Stavanger, lar han seg heller ikke overraske over.

– Det er jo taktisk av Vegard Hansen å prøve å legge presset over på oss, men personlig tror jeg alle fire klubbene i tetstriden føler på et likt press. Alle har et uttalt mål om opprykk, og når spillerne går på banen tror jeg de opplever det samme presset uansett hvem du spiller for, sier Berntsen.

– Han antyder at det kan bli et stort problem for dere om opprykket glipper?

– Vi ønsker oss selvfølgelig opp, men det er ikke noe vi «må». Vi har vært gjennom en hestekur økonomisk etter nedrykket allerede, og vil kunne takle en sesong til i 1. divisjon, sier Berntsen.

I Mjøndalen er det ingen problem å takle en sesong til på nest øverste nivå. Men 2015-sesongen i eliteserien ga virkelig mersmak.

– «Alle Gutta» og eliteserien hjalp oss. Vi er ikke noen lilleputt i 1. divisjon lenger. Vi har fortsatt mindre ressurser enn de andre lagene i tetstriden, men i fotball er det ikke alltid pengene som teller. Vi er nok fortsatt en ganske annerledes klubb og har jobbet med det vi mener er viktig. Vi har blitt en veldig sammensveiset klubb som gjør det vi kan for å rykke opp til eliteserien, sier Vegard Hansen.