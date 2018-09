FORSKJELLER: Både Start og Lillestrøm kjemper for å unngå nedrykk. Foreløpig har Kjetil Rekdal gjort Start bedre, mens Lillestrøm står på stedet hvil under Jørgen Lennartson. Foto: NTB SCANPIX

Sjekk den effekten: Tre bunnlag har svakere poengsnitt etter trenerbytte

FOTBALL 2018-09-21T06:51:03Z

Alle de fem bunnlagene har skiftet trener i løpet av sesongen. Kun Start har hatt tydelig effekt av trenerbytte.

Publisert: 21.09.18 08:51

– Det må bli flere poeng. Det var jo derfor vi byttet trener. For å få nok poeng til å holde plassen i Eliteserien, sier Inge André Olsen, sportssjef i Stabæk.

Med åtte kamper igjen er fem lag involvert i bunnstriden:

Strømsgodset 23 poeng

Stabæk 20p

Start 20p

Lillestrøm 19p

Sandefjord 13p

Alle fem klubbene har byttet trener. Tor Ole Skullerud ga seg i Strømsgodset , mens resten sparket sine trenere. Det har gitt variert hell til nå, noe også Eurosport belyste før sist runde.

Sandefjord, Stabæk og Lillestrøm har faktisk et marginalt svakere poengsnitt etter at Magnus Powell, Toni Ordinas og Arne Erlandsen måtte gå (se faktaboks).

Slik har trenerne gjort det: LSK: Arne Erlandsen: 0,924 poeng per kamp. 13 poeng på 14 kamper. 14–21 i målforskjell. Arild Sundgot (midlertidig): 0,5 poeng per kamp. 1 poeng på 2 kamper. 2–4 i målforskjell. Jørgen Lennartsson: 0,833 poeng per kamp. 5 poeng på 6 kamper. 6–10 i målforskjell. Stabæk: Toni Ordinas: 0,785 poeng per kamp. 11 poeng på 14 kamper. 13–25 i målforskjell. Jan Peder Jalland (midlertidig): 3 poeng på 1 kamp. 2–1 i målforskjell Henning Berg: 0,714 poeng per kamp. 5 poeng på 7 kamper. 9–10 i målforskjell Start: Mark Dempsey: 0,583 poeng per kamper. 7 poeng på 12 kamper. 9–27 i målforskjell Kjetil Rekdal: 1,3 poeng per kamp. 13 poeng på 10 kamper. 11–11 i målforskjell Strømsgodset: Tor Ole Skullerud: 1 poeng per kamp. 12 poeng på 12 kamper. 16–19 i målforskjell Bjørn Petter Ingebregtsen: 1,1 poeng per kamp. 11 poeng på 10 kamper. 20–17 i målforskjell Sandefjord: Magnus Powell: 0,83 poeng i snitt. 5 poeng på 6 kamper. 10–16 i målforskjell Geir Ludvig Fevang (midlertidig): 0 poeng i snitt. 0 poeng på 6 kamper. 0–11 i målforskjell Marti Cifuentes: 0,8 poeng i snitt. 8 poeng på 10 kamper. 12–18 i målforskjell

Dette er forskjellene

Magnus Powell fikk kun seks kamper i Sandefjord. Han plukket fem poeng. Ett poengsnitt på 0,83. Siden har det blitt åtte poeng på 16 kamper.

Arne Erlandsen tok i snitt 0,924 poeng i Lillestrøm. Jørgen Lennartson har tatt 0,833 poeng per kamp.

Toni Ordinas hadde 0,785 poeng per kamp med Stabæk. Henning Bergs poengsnitt på de første seks kampene er 0,714.

Strømsgodset har blitt marginalt bedre etter at Bjørn Petter «BP» Ingebretsen erstattet Tor Ole Skullerud: 1,1 poeng per kamp mot 1 poeng i snitt.

Start er det eneste laget som har blitt markant bedre. Kjetil Rekdal har tatt 13 poeng på 10 kamper, 1,3 poeng i snitt. Til sammenligning var Mark Demspeys poengsnitt på kun 0,583.

Opptur for Start

I Kristiansand er man fornøyd med Rekdals inntog.

– Vi føler vi har blitt tryggere defensivt. Samtidig har vi fått inn en mann som kjenner Eliteserien veldig godt med høye krav. Han krever mye av spillerne og omgivelsene, sier Tor Kristian Karlsen, sportslig leder i Start, og legger til:

– Vi vet at dette vil leve helt inn til siste runde. Vi håper at vi klarer å fortsette trenden som er positiv. Vi fremstår endelig som et eliteserielag i struktur og mentalitet, sier Karlsen.

Millionkjøpet husker ikke første scoring:

Lillestrøm under streken

Lillestrøm ligger nest sist og står i fare for å rykke ned for første gang siden 1966.

– Vi ligger omtrent der vi gjorde før trenerbyttet, og konstaterer at vi på de siste åtte kampene er nødt til å ta flere poeng enn de lagene vi kjemper mot, påpeker Morten Kokkim, styreleder i LSK.

– Vi har ingen fokus på å offentlig «evaluere» vår tidligere hovedtrener med 14 kamper eller nåværende trener med seks kamper. Vi har fullt fokus på å ta de nødvendige poengene for å sikre plassene, supplerer Simon Mesfin, sportslig leder i LSK.

Stabæk-leder Olsen sier at klubben har mye å takke Ordinas for, men Berg ble ansatt for å frigjøre mer energi blant spillerne.

– Jeg tror ikke en ny trener kommer inn og tryller med dobbelt så mange poeng som før, men vi har prioritert noen andre sider av spillet som vi på sikt tror vil være bra for oss, sier Olsen.

Berg var en overraskelse for Stabæk:

Trenerforeningen skeptisk

Jostein Flo, sportslig leder i Godset, vil ikke bruke krefter på å sammenligne Skullerud og Ingebretsen.

– Vi tenker mer på de kampene som er igjen. Vi har pratet mye om situasjonen og skal jobbe hardt for å komme oss ut av den. Vi vil gjøre Marienlyst til et fort og har kampanjer for å fylle tribunene mot Molde.

Han tror det krever 32–33 poeng for å overleve.

– Bunnstrid krever hud, hår og masse entusiasme. Det blir nok et drama og det er en realitet at vi kan rykke ned, men vi skal gjøre alt vi kan for å unngå det, sier Flo.

Cifuentes har gjort det hårfint svakere enn Powell med tanke på poengsnitt foreløpig. Mest tung var tiden med Geir Ludvig Fevang som midlertidig trener. Det ga 0 poeng og 0–11 i målforskjell på seks kamper.

– Vi er fornøyd med Cifuentes og nå er det veldig bra. Vi har ikke gitt opp ennå, men vi ser at det skal bli vanskelig, sier Gunnar Bjønness, styreleder i Sandefjord.

Disse kampene gjenstår for bunnlagene: Strømsgodset: Molde (H), Sarpsborg (B), Haugesund (H), Sandefjord (B), Vålerenga (H), Brann (B), Lillestrøm (H), Stabæk (B) Lillestrøm: Tromsø (H), Stabæk (H), Brann (B), Rosenborg (H), Ranheim (B), Bodø/Glimt (H), Strømsgodset (B), Kristiansund (H) Stabæk: Ranheim (H), Lillestrøm (B), Vålerenga (H), Brann (H), Bodø/Glimt (B), Kristiansund (H), Odd (B), Strømsgodset (H) Start: Bodø/Glimt (B), Vålerenga (B), Sarpsborg 08 (H), Tromsø (B), Molde (H), Sandefjord (B), Rosenborg (H), Haugesund (B) Sandefjord: Brann (B), Odd (H), Rosenborg (B), Strømsgodset (H), Kristiansund (B), Start (H), Sarpsborg (B), Molde (H) Rundt klokken 20.00 søndag 24. november foreligger fasiten.

Trenerforeningen mener at det har vært for mange trenerskifter i år.

– Kortsiktig kan det ofte gi litt effekt, men langsiktig pleier det ikke å hjelpe. Innimellom er det et nødvendig virkemiddel i bransjen vår, men jeg mener at styrene oftere må ta mer ansvar, sier Teddy Moen, leder av Trenerforeningen.

Dette er «offside-kongen»: