Lagerbäck gjør ALT for at Norge skal vinne fotballkamper

FOTBALL 2018-09-05

ULLEVAAL STADION (VG) Det er godt noen ikke bare tenker politisk korrekthet. Lars Lagerbäck er en slik, og det skal det norske fotballandslaget være glade for.

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 05.09.18 14:58 Oppdatert: 05.09.18 15:47

– Dette er fullt og helt mitt ansvar, sa Lars Lagerbäck fra podiet og forklarte hvorfor hans landslag ikke hadde vært til stede da kvinnelandslaget kvalifiserte seg til VM tirsdag.

Det ble selvsagt et tema da Lagerbäck møtte pressen onsdag ettermiddag.

For her har vi en landslagssjef som gjør alt, absolutt alt for at HANS lag skal gjøre det best mulig, inkludert å droppe en landskamp for kvinner som han måtte vite at ville bli et tema hvis gutta ikke møtte opp. Og da tar han ikke hensyn til hva andre mener han skal gjøre. Vi har hatt noen landslagssjefer gjennom tidene som bryr seg i overkant mye om opinionen.

Og det er godt noen tar ansvar. Det er godt noen ikke bare tenker politisk korrekthet. For skal du tekkes alle, så mister du deg selv. Det var det Lars Lagerbäck var redd kunne skje tirsdag.

Derfor bestemte han at hans menn IKKE skulle reise til Helsfyr på Oslo øst for å se kvinnene spille kamp.

Dette handler mye om logistikk. Herrelandslaget bor i Sandvika, inntil videre. Hadde de bodd på Thon Hotel ved Ullevaal stadion, samtidig som kvinnenes kamp hadde blitt spilt på landskamparenaen, så ville de selvsagt tatt en tur. Det hadde tatt under to timer av deres tid.

Og dette, fra Lagerbäck eller herrenes side, handler selvsagt ikke om noen disrespekt. Hvis noen tror det, blir jeg skuffet.

Har noen av dere kjørt fra Sandvika til Oslo øst en ettermiddag? Vet dere hvor lang tid det kan ta? Jeg kjører den veien ganske ofte. Mer trenger jeg ikke si. Kampen på Helsfyr startet klokka fem på ettermiddagen, omtrent det verste starttidspunktet hvis du tenker logistikk og trafikk. Hvis en buss, med en spillertropp som skulle reise samlet, skulle rukket kampen, på tidspunktet klokka fem på ettermiddagen, med parkering, og hjemreise tidligst klokka syv, med kø ut fra stadion, hadde hele kampen, for herrene, tatt bortimot fem timer.

Så kan du gjerne argumentere med at dette visste de i god tid på forhånd, at det måtte gå an å legge forholdene til rette for å få det til. Spørsmålet ble til om Lagerbäck mente det var viktig nok.

Opp mot sine egne forberedelser, mente svensken «nei». Og da ble det sånn. Det er han som er sjefen, han som tar den siste avgjørelsen. Det herrelandslaget kunne gjort, var å sende noen, noen i støtteapparatet. For å vise ansikt. Men han tenkte ikke sånn. Lagerbäck ville ha alle mann på hotellet i Sandvika. Alle mann var viktige.

Herrelandslaget i fotball har aldri hatt så kort tid til forberedelser som i 2018. Lars Lagerbäck fikk spillerne på mandag, der de fleste hadde spilt kamp søndag. Mandag var reisedag og restitusjon for de fleste.

Tirsdag var egentlig eneste dagen Lagerbäck hadde til hele troppen sin. Etter søndagens kamper er det, ifølge spillerne selv, den dagen de er mest slitne. De trenger hvile.

I tillegg var dette en dag for møter, og det er viktig med riktig kost til riktig tid. Som Lagerbäck sa: – Riktig matinntak til riktig tid er svært viktig. Det ville blitt komplisert med en busstur og et opphold på en fotballstadion i en annen by.

Lars Lagerbäcks viktigste jobb er å legge forholdene best mulig til rette for at Norge vinner fotballkamper. For svensken handler det om Kypros, torsdag kveld på Ullevaal. Så, etter en lang reise til Bulgaria fredag, handler det om en minst like viktig kamp i Bulgaria søndag. Lagerbäck har ekstremt dårlig tid. Og da må nesten han få lov å bestemme hvordan den lille tiden han har til disposisjon skal brukes, ikke tenke hva som er politisk korrekt.

Så får heller debatten komme, om hva som er viktigst: Vise ansikt og støtte til et annet landslag – eller føle at en selv er best forberedt til sin egen konkurranse. Lars Lagerbäck følte at begge deler ikke gikk. Og da prioriterte han hvile, spillermøte og mat til riktige tider.

Problemet kommer når dette problematiseres. Hadde det blitt et tema hvis det var omvendt, at det var kvinnene som ikke kom for å se herrenes landskamp, to dager før de selv skulle spille?

Neppe.

For meg blir diskusjonen feil, hvis vi skal ta kvinnene på alvor.

For de som driver toppidrett, vet hva som skal til, de vet hva forberedelser betyr.

Tror du Petter Northug hadde reist til en annen by, og brukt fem timer, på å se et skirenn to dager før han selv skulle gå VM i Holmenkollen?

Jeg tror ikke det.

Og det gjør heldigvis ikke Lars Lagerbäck heller.