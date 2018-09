INGEN DRØMMESTART: Cristiano Ronaldo har spilt tre kamper i Juventus-drakt uten scoring. Han får i tillegg kritikk for sin oppførsel utenfor banen. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Cristiano Ronaldo kritiseres: – Han er en egoist

2018-09-02

Cristiano Ronaldo (33) bommer og bommer i Juventus. Samtidig får han kritikk for fraværet da eks-lagkamerat Luka Modric (32) fikk prisen som årets spiller.

– Ronaldo er en egoist. Jeg ville aldri hatt han på laget mitt.

Det sier Zlatko Dalic , Kroatias landslagssjef, til Sportske Novosti .

Bakteppet for Dalic’ ord er at Ronaldo ikke stilte på UEFA-gallaen i Monaco hvor Modric vant prisen som årets spiller i Champions League - foran portugiseren.

– Fotball spiller man innenfor banens fire ytre linjer, og der vant Cristiano. Han scoret 15 mål, tok Madrid på sin rygg og vant Champions League nok en gang. Det er rett og slett latterlig, en skam, sa Jorge Mendes, Ronaldos agent, til Record .

Det spekuleres i at grunnen til fraværet var at Ronaldo visste at han ikke kom til å få prisen.

Modric og Ronaldo spilte seks sesonger sammen i Real Madrid, og vant Champions League fire ganger.

Treneren: Ronaldo var sint

Juventus-leiren uttalte at «personlige årsaker som bør respekteres» var grunnen til at Ronaldo ikke stilte opp. 33-åringen selv har ikke kommentert saken.

– Han var sint på torsdag fordi han ikke vant prisen. Han scoret 15 mål og vant Champions League. Det viser bare at han alltid vil være den beste, noe som vil være til vår fordel, sa manager Max Allegri før 2–1-seieren over Parma.

Heller ikke i hans kamp nummer tre for Torino-klubben kom Ronaldos første scoring.

– Han er en type spiller som bare bryr seg om han selv scorer mål, selv ved tap, sier Dalic, som ble folkehelt i Kroatia under VM.

Verst på statistikk

Ronaldo har nå forsøkt seg med 23 skudd uten scoring . En statistikk som er klart verst i de store ligaene i Europa.

Nantes’ Valentin Rongier er nestemann med 15 bomskudd uten fulltreff.

– Det er annerledes vanskeligheter for en spiss i Serie A , men han gjorde en god kamp totalt sett. Jeg er fornøyd med det han viser og landslagspausen vil gjøre godt for oss alle, sa Allegri til DAZN etter seieren i Emilia-Romagna.

I 2017/18 brukte Ronaldo 28 skudd før det første ligamålet kom. Deretter scoret han 26 mål de neste 27 kampene. Portugiseren har blitt toppscorer i Champions League de siste seks årene.

– Ronaldo er en stor spiller og vil score snart. Han er veldig viktig for laget. Han var uheldig i kveld, men vi vil hjelpe han og han har nok av tid. Han var litt irritert for at han ikke scoret, men det kommer, sier Blaise Matuidi, matchvinner for Juve lørdag og verdensmester med Frankrike i sommer, til DAZN.

PS! Ronaldo har fått fri fra Portugals landskamper mot nettopp Kroatia og Italia.

