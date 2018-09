HAVNET I BRÅK: Nicklas Bendtner havnet i klammeri med en taxisjåfør etter en bytur i København. Foto: Therese Alice Sanne

Bendtner-bråket: Nå skal taxisjåføren være siktet

FOTBALL 2018-09-21T11:07:02Z

Drosjesjåføren som havnet i klammeri med Nicklas Bendtner (30), skal nå selv være siktet av politiet.

Publisert: 21.09.18 13:07 Oppdatert: 21.09.18 13:37

Det hevder den danske avisen EkstraBladet .

Advokat Mette Grith Stage bekrefter over for avisen at hun skal representere sjåføren etter at han ble siktet av København-politiet.

– Jeg kan bekrefte at han har bedt om at jeg representerer han som forsvarer i saken, sier Grith Stage.

– Jeg vet ingenting om selve saken. Det eneste jeg vet er at han har sagt at han skal siktes og om jeg vil være hans forsvarer.

Mette Grith Stage er en av Danmarks mest kjente advokater og hun har vært forsvarer i en rekke høyprofilerte saker.

Rosenborgs danske stjernespiss har hele tiden hevdet sin uskyld etter at han ble anmeldt etter å ha havnet i bråk med en taxisjåfør i København for vel to uker siden.

Her forklarer Bendtner seg til fansen etter bråket:

Ble anmeldt

Bendtner ble anmeldt og siktet for vold mot drosjesjåføren, som endte på sykehus med brukket kjeveben.

– Min klient nekter seg skyldig. Mer kan jeg ikke si på nåværende tidspunkt, var beskjeden Bendtners advokat Anders Németh kom med til VG etter at nyheten ble kjent.

Avisen B. T. skriver at politiet har siktet sjåføren etter at de har gått gjennom overvåkingsbilder i drosjen og utenfor. Dette har ikke politiet ønsket å kommentere.

I Rosenborg er man foreløpig taus om den overraskende vendingen saken har tatt.

- Jeg har ingen kommentar, skriver daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, i en SMS til VG.