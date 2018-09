Deila roser ydmyk tomålsscorer: – Det dreier seg om Vålerenga

VALLE (VG) (Vålerenga - Start 3–2) En ydmyk Sam Johnson (25) var svært fornøyd med to scoringer, men ville helst hylle laginnsatsen etter seieren mot Start. Det gledet VIF-trener Ronny Deila (43).

– Jeg setter veldig pris på de gode målgivende pasningene jeg fikk i dag. Jeg spiller for hele laget og dette var en utrolig god kamp av alle. Det er hele gruppen som gjør at vi vinner i dag. Det er godt for meg å få to scoringer, men mest av alt er dette godt for laget, sier Johnson til VG.

At tomålsscoreren er så ydmyk etter to nettkjenninger, gleder Ronny Deila .

– Han spiller og jobber for laget. Det er så deilig å høre at han sier det. Det viser at dette dreier seg om Vålerenga, om oss, sier VIF-treneren til VG.

– Ingen av spillerne eller i trenerteamet er perfekt. Da hadde vi vært i Real Madrid alle mann.

Og Deila er svært fornøyd med kombinasjonene mellom radardparet Finne og Johnson.

– I dag setter Bård opp Sam i gode situasjoner, og Sam setter opp Bård. Det gir tre mål i dag. Det er så deilig å se på, sier 43-åringen med et smil.

Et mål i hver omgang med Finne som servitør og Johnson eksekutør var nok til 3–2-seier i hjemmemøtet med Start.

Shala: – Vi sovner

Mathias Bringaker reduserte for gjestene like før full tid, men så var skulle Johnson ta rollen som servitør da Finne vartet opp med en lekker scoring i det 90. minutt.

– Dessverre våknet vi for sent i dag. Vi får en liten «boost» etter den første reduseringen, men så sovner vi og de scorer 3–1. Hadde vi vært våkne, så kunne resultatet blitt annerledes, sier Herolind Shala til VG.

– Er det litt irriterende?

– Ja, selvfølgelig. Vi spiller godt og skaper mye. Det ødelegger for kampen at vi ikke er fullt konsentrert hele veien, sier Shala.

Herolind Shala reduserte igjen for Start på overtid, men det ble med et trøstemål for sørlendingene. Start fikk en siste corner - uten å skape noe.

Dermed kunne Ronny Deila og hans gutter endelig smile for en trepoenger etter å ha gått på tre strake tap i serie- og cup.

Finne + Johnson = Sant

Det tok 26 minutter før Vålerengas radarpar viste seg frem foran hjemmesupporterne.

Sam Adekugbe spilte opp på Bård Finne i mellomrommet. Venstrekanten vendte opp og sendte en stikker ut mot Sam Johnson som hadde flyttet seg ut til venstre.

VIF-spissen forsøkte å avslutte høyt over Jonas Deumeland. Start-keeperen fikk en hånd på ballen, men ballen fortsatte i retning nettmaskene.

Simon Larsen kom til unnsetning, men 30-åringen endte i stedet med å heade ballen i eget mål.

– Det er uflaks, sa Kjetil Rekdal , Start-trener, til Eurosport i pausen.

I 1–6-tapet mot Vålerenga i våres ble Larsen utvist mot sin tidligere klubb.

Knappe ti minutter var spilt av andre omgang da vertene tok seg fremover i banen med lekker tiki-taka-fotball.

Ejuke dro deretter en frekk luke på Damien Lowe og kom seg fri på seksten meter da han fyrte av rett på Deumeland.

Men det skulle ikke ta lang tid før Vålerengas radarpar viste seg frem igjen.

Bård Finne fikk ballen ute til venstre. Med et lite rykk fikk han akkurat den plassen han trengte for å slå innlegget. Der kom Sam Johnson svevende ensom på bakerste stolpe og stanget inn sitt niende mål for sesongen.

Mye som skjedde på slutten

Vålerenga var nære ved å øke til 3–0 ved innbytter Aron Dønnum knappe ti minutter før slutt. 20-åringen fikk fri bane og avsluttet fra seksten meter, men ballen snek seg utenfor Deumelands venstre stolpe.

Men så skulle Vålerenga skape trøbbel for seg selv i sluttminuttene. Litt klabb og babb i boksen sørget for at Mathias Bringaker kunne redusere med kort tid igjen.

Da våknet Vålerengas radarpar på nytt: Johnson løftet ballen inn fra høyresiden. Finne klinket til på hel volley og satte ballen utagbart for Deumeland i lengste hjørne.

Herolind Shala reduserte igjen for Start på overtid, men det ble med et trøstemål på Intility Arena.