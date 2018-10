FORTSATT GODE VENNER: Ingen god tone mellom Nils Arne Eggen og Ola By Rise i 2004. Men duoen er for lengst tilbake på bølgelengde. Her sammen på tribunen rett før Eggen tok over Rosenborg for siste gang i 2010. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ola By Rise sa nei til Eggen: – Jeg måtte tape

FOTBALL 2018-10-03T08:14:03Z

Trenerlegenden Nils Arne Eggen så for seg et tett samarbeid med sin etterfølger Ola By Rise i 2004. Overraskelsen var stor da han ble avvist av sin tidligere keeper.

Publisert: 03.10.18 10:14

– Det var en situasjon jeg måtte tape, sier By Rise til VG.

Åge Hareide forlot RBK til fordel for landslaget høsten 2003. Eggen ba da klubben satse på assistenten Ola By Rise . Han stilte seg som «garantist». Men da trenerlegenden skulle tilslutte seg laget den påfølgende vinteren startet problemene ifølge boken «Nils Arne». Den er skrevet av Otto Ulseth i samarbeid med Eggen.

– Da Rosenborg skulle spille UEFA-cup mot Benfica i slutten av februar 2004, kom Ola bort til Nils Arne og fortalte at han ikke skulle bo sammen med laget. Nils Arnes ansikt ble som et spørsmålstegn, og Ola så at det ikke var slik gamletreneren hadde tenkt det. Men slik ble det, heter det i boken.

Eggen hadde sett for seg et nært samarbeid der han skulle være sparringpartner for By Rise og nåværende landslagsassistent Per Joar Hansen. Men duoen ville gjerne bygge opp sitt eget lag uten hjelp fra mannen som frem til 2002 hadde ledet RBK til 14 seriemesterskap og syv deltagelser i Champions League.

– Det var en «catch 22-situasjon». Uansett hva jeg gjorde så ble det galt. Jeg tror Nils Skutle (daglig leder) og Rune Bratseth (sportslig leder) begge ønsket Nils Arne tett på laget. Men vi ville bygge opp vårt eget. Det var en veldig vanskelig situasjon, forklarer Ola By Rise.

– Nils Arne var mer forundret enn skuffet, skriver Ulseth i boken.

Her kan du se VGTVs store intervju med Nils Arne Eggen fra 2013:

Sesongen endte slik Ola By Rise fryktet. Han måtte gå.

Seriegullet ble sikret, men det var bare på håret. Takket være en scoring av Frode Johnsen i det 89. minutt av serieavslutningen vant RBK på flere scorede mål enn Vålerenga. Det hjalp ikke at RBK kom til gruppespillet i Champions League (to uavgjorte og fire tap).

Det gikk heller ikke spesielt bra da Per Joar Hansen sesongen etter brukte Eggen som konsulent. Han trakk seg fra jobben i begynnelsen av august.

– Ettertida bekreftet vel at det var krevende å ha Nils Arne som rådgiver. En så dyktig og dominant RBK-sjef med legendestatus, var vant til å lede. Ikke bistå andre. Først da Kåre Ingebrigtsen ble ansatt var tiden moden for Nils Arne, mener Ola By Rise – som understreker at han i dag har et topp forhold både til RBK og Eggen. De har ifølge By Rise diskutert fotball to ganger bare den siste uken.

Heller ikke RBK-trener i 2006 og 2007, Knut Tørum, hadde noe spesielt godt forhold til Eggen. Han matchet ifølge boken svært dårlig med sønnen Knut Torbjørn, som sportsdirektør i klubben. Bergenseren fikk fyken dagen etter at han ledet RBK til seier over Valencia i Champions League.

Nils Arne Eggen gikk senere til angrep på Knut Tørum. RBK-koryfeen skrev en kritisk artikkel på RBK.no hvor både Tørums spillervalg og humør fikk gjennomgå. Den avsatte svarte gjennom et intervju i VG.

– Etter det så har vi vært veldig gode kompiser. Første gangen jeg traff ham etterpå sa Nils Arne: «Det e’ greit, det, sjø», vi ga hver andre en bamseklem og siden har vi hatt en god tone, sa Tørum til VG i fjor.

Det var en vanskelig tid for Eggens forhold til Rosenborg. Han stilte motvillig på 90-årsjubileet 2007. Ifølge boken sa han opp sin formelle tilknytning til klubben da han oppdaget at RBK hadde fakturert 40.000 kroner for et foredrag han hadde holdt for en fagforening i Mosjøen.

I 2006 ble Eggen buet ut på klubbens årsmøte. Hjemme igjen i Orkldal sa han følgende til kona Karin:

– Jeg tror tida er inn for å forsøke å distansere seg fra Rosenborg.