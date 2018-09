HARMONI: Det var god stemning på Ullevaal stadion da landslagsgutta møttes til sesongens første trening. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Dette tjener landslagsgutta: Derfor blir det ikke «danske tilstander»

ULLEVAAL (VG) Dansk fotball er rystet av konflikten mellom herrelandslaget og fotballforbundet. I Norge er det lite som tyder på at det samme kan skje i nær fremtid.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 03.09.18 18:09

– Det er veldig synd. Jeg tror aldri jeg har hørt om noe lignende i herrefotball. Det er dårlig at man ikke kan komme til enighet om en landslagsavtale, spesielt i de mindre landene, sier Norges landslagssjef Lars Lagerbäck om konflikten mellom de danske landslagsspillerne og det danske forbundet (DBU) , som har ført til at hverken trener Åge Hareide eller de 23 utvalgte spillerne skal delta i Danmarks to kamper denne uken.

Honorarer og kommersielle rettigheter

Konflikten er basert på uenigheter rundt landslagsavtalen til Christian Eriksen og hans lagkamerater, som utløp etter sommerens VM. Spillerforeningen mener de foreslåtte betingelsene fra DBU er for dårlige. Mens spillerne ønsker å forlenge den tidligere avtalen, foreslo DBU denne midlertidige avtalen for den kommende landslagssamlingen:

Honorar: 6300 kr for å være i troppen mot Slovakia og opp mot 20.000 for å være i troppen mot Wales. Bonus på 12.000 kr for seier i hver av de to kampene.

6300 kr for å være i troppen mot Slovakia og opp mot 20.000 for å være i troppen mot Wales. Bonus på 12.000 kr for seier i hver av de to kampene. Forsikring: 1450 kr per spiller om dagen, samme forhold som tidligere.

1450 kr per spiller om dagen, samme forhold som tidligere. Forbedrede flyforhold , deriblant privatfly for laget.

, deriblant privatfly for laget. Kokk til både hjemme- og bortekamper.

Det skal i tillegg være stor uenighet om de kommersielle rettighetene for det danske landslaget, eksemplifisert av Christian Eriksen, som har Nike som personlig sponsor, en konkurrent til landslagets utstyrsleverandør Hummel.

Det er ikke første gang et dansk landslag havner i en slik konflikt: Kvinnelandslaget streiket i fjor av samme grunn, noe som førte til at VM-kvalifiseringskampen mot Sverige ble avlyst .

Norge: Seks millioner på deling – og EM/VM-bonus

De danske herrene har nå samlet seg på et ukjent sted for å holde seg klare dersom situasjonen skulle bli løst, mens Åge Hareide har reist hjem til Norge på ferie. I Norge samlet et skadefritt norsk landslag seg i Oslo mandag, og det er ingen grunn til å tro at en lignende konflikt kan prege det norske landslaget i overskuelig fremtid.

Den norske landslagsavtalen, som gjelder til og med Qatar-VM i 2022, er nemlig bygget opp på en annen måte enn den danske. Spillerne får ikke honorar for enkeltkamper, deltagelse i troppen eller seirer, slik de gjorde for flere år siden. Det er nå kun tre inntektskilder for spillerne i landslagssammenheng:

Mesterskapsbonus: Dersom Norge kvalifiserer seg til EM eller VM, får landslagsspillerne 25 prosent av NFFs inntekter fra UEFA eller FIFA på deling. Hvis Norge hadde vært med i 2016-EM, for eksempel, ville spillerne fått i underkant av 30 millioner kroner på deling. Fordelingen er basert på hvor ofte man har vært med i troppen.

Dersom Norge kvalifiserer seg til EM eller VM, får landslagsspillerne 25 prosent av NFFs inntekter fra UEFA eller FIFA på deling. Hvis Norge hadde vært med i 2016-EM, for eksempel, ville spillerne fått i underkant av 30 millioner kroner på deling. Fordelingen er basert på hvor ofte man har vært med i troppen. Markedsinntekter: De norske landslagsspillerne får en markedspott på seks millioner kroner i året. Alle spillerne får i utgangspunktet en lik andel av potten, men noen spillere får mer avhengig av hvor hyppig de har blitt brukt i markedsføringen av landslaget.

De norske landslagsspillerne får en markedspott på seks millioner kroner i året. Alle spillerne får i utgangspunktet en lik andel av potten, men noen spillere får mer avhengig av hvor hyppig de har blitt brukt i markedsføringen av landslaget. Kollektiv forsikringsordning for spillere på hver samling.

– Det eliminerer bort en del diskusjonspunkter. Det er 8–10 år siden vi hadde en modell som lignet på det danskene har i dag, da vi diskuterte honorar for å spille hver kamp, uavgjort, seier og andre bonuser. Dagens ordning er veldig ryddig og grei å forholde seg til og har fungert veldig bra, sier landslagets mediesjef Svein Graff.

Når det kommer til de kommersielle rettighetene er dette for øyeblikket et fredelig og konfliktløst område på det norske landslaget. Regelen er enkel: Spillerne har lov til å ha personlige sponsorer, men får ikke lov til å profilere disse under landslagssamlingene. Spillerne står dessuten fritt til å bruke hvilket skomerke de vil.

– Dette har det ikke vært noen konkrete problemer med i nyere tid i det hele tatt, sier Graff.