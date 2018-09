HMM: Neymar har nok av alternativer dersom han skulle ønske å forlate PSG Foto: Christian Hartmann / REUTERS

PSG-sjefen tok alvorsprat med Real Madrid etter Neymar-rykter

PSG-president Nasser Al-Khelaifi liker ikke at Real Madrid etter sigende ligger langflate etter stjernespiller Neymar.

Neymar til Real Madrid var blant sommerens store overgangssagaer som aldri ble noe av.

Den spanske hovedstadsklubben la ifølge rapportene inn et bud på rundt tre milliarder kroner for spilleren som ble verdens dyreste da han forlot Barcelona for omkring to milliarder kroner forrige sommer , et rykte som klubben selv imidlertid benektet.

Ikke bare én gang, men to ganger gikk Real Madrid i sommer ut og sa at «nei, vi har ikke hatt kontakt med spilleren».

PSG-president er uansett frustrert over den konstante rykteflommen rundt den brasilianske stjernen.

– Det er ikke riktig at andre klubber eller noen andre snakker med våre spillere. Det liker vi ikke, og vi har tatt det opp med Real Madrid, sier Nasser Al-Khelaifi til Marca .

– Vi har et bra forhold og de respekterer oss. Jeg håper det ikke bare er snakk. Vi respekterer Real Madrid og deres president, Florentino Pérez, og jeg mener det er viktig at vi ikke arbeider i det skjule. Hvis det er noe, så er det bedre å prate om det. Det forventer vi av alle klubber, ikke bare Real Madrid.

