EM-håpet lever for U21-landslaget etter Thorsby-dobbel

FOTBALL 2018-09-11T17:52:09Z

(Aserbajdsjan U21 - Norge U21 1–3) Norge hadde lite annet valg enn å vinne bortekampen mot Aserbajdsjan og brennhete Morten Thorsby sørget for at EM-håpet fortsatt lever.

Publisert: 11.09.18 19:52 Oppdatert: 11.09.18 20:38

Alt skjedde i andre omgang.

I det 48. minutt skjøt Dennis Johnsen fra utenfor sekstenmeteren, hjemmelagets målvakt Kamran Ibrahimov ga en enkel retur og venstreback Birk Risa luktet lunten og pirket inn ledermålet.

To minutter senere ga Ibrahimov en ny retur, denne gangen på skudd fra Erling Braut Haaland, denne gangen var det Morten Thorsby som hadde sneket seg inn foran mål og styrte inn 2–0.

Og like etter klarte hjemmelagets Baris Ekincier å krangle inn reduseringen etter et hjørnespark.

Men Morten Thorsby har vært i fantastisk form for sitt Heerenveen denne sesongen og styrte inn 3–1 med hodet, etter at målvakt Ibrahimov igjen hadde satt seg selv ute av spill med hasardiøst keeperspill.

– Han går foran, samler guttene og gjør, som hele laget, en god innsats i dag. Han er en veldig god spiller og leder, så det er kjekt når han får uttelling i form av mål også, sier trener Leif Gunnar Smerud til VG.

Dermed viser det seg at Thorsby kan mer enn å lage morsomme parodier:

Det etter en skrekkelig hendelsesfattig førsteomgang, hvoretter TV2s ekspertkommentator Jesper Mathisen beklaget til seerne for den lave underholdningsverdien.

U21-herrene fikk med det en betydelig bedre opplevelse enn A-landslaget gjorde da de var i Baku sist, da de tapte 1–0 og langt på vei mistet VM-håpet - to måneder ut i kvalifiseringen.

Resultatet betyr samtidig at Norges U21-landslag går opp på 14 poeng, á poeng med andreplasserte Irland, som i skrivende stund ligger an til å tape hjemme for Tyskland.

– Det var en «bananskallkamp» for oss, for vi har vært avhengige av å vinne for å henge med i ett år nå. Vi er veldig glad for at vi har muligheten til å kjempe om gruppeseier etter det som skjedde i starten av kvalifiseringen, sier Smerud.

For Norge kunne vært bare to poeng bak gruppeleder Tyskland, og tre foran Irland, om det ikke var for den administrative feilen da Kristoffer Ajer spilte med karantene i åpningskampen mot Kosovo . 5–0-seier ble dermed snudd til 0–3-tap.

– Er den feilen ekstra bitter, nå som resultatene har vært så gode i etterkant?

– Det er klart, sier Smerud kontant.

Som ikke det var nok - Norge ledet 2–0 borte mot Kosovo før de kollapset og til slutt tapte 3–2 .

Gruppevinneren går direkte til neste års EM i San Marino, nummer to må gjennom play off. To kamper gjenstår for Leif Gunnar Smeruds menn, borte mot Tyskland og hjemme mot Aserbajdsjan. Begge kampene spilles i oktober.

Og begge kampene må vinnes for at Norge skal gå direkte til EM, samtidig som at Tyskland taper mot både Irland og Norge.

PS ! Erling Braut Håland fikk sin debut for Norges U21-landslag.

– Han er en herlig gutt, er Smeruds attest.