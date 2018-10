Dæhli tilbake på landslaget – Ødegaard på U21

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagstrener Lars Lagerbäck (70) har hentet Mats Møller Dæhli (23) tilbake på landslaget foran hjemmekampene mot Slovenia 13. oktober, og Bulgaria tre dager senere i Nations League.

– Vi avslutter med to bortekamper, så jeg vil tro at vi trenger seks poeng i disse kampene, sa Lagerbäck på dagens pressekonferanse.

Med i troppen er en «gammel kjenning» i form av Dæhli.

Dette er troppen til kampene mot Slovenia og Bulgaria: Målvakter: Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Sten Grytebust (OB), Ørjan Nyland (Aston Villa). Utespillere: Haitam Aleesami (Palermo), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Martin Linnes (Galatasaray), Even Hovland (Rosenborg), Håvard Nordtveit (Hoffenheim), Tore Reginiussen (Rosenborg), Sigurd Rosted (Gent), Jonas Svensson (Alkmaar), Sander Berge (Genk), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Iver Fossum (Hannover), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (Fulham), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Fredrik Midtsjø (Alkmaar), Ole Kristian Selnæs (St. Etienne), Tarik Elyounoussi (AIK), Bjørn Maars Johnsen (Alkmaar), Joshua King (Bournemouth), Alexander Sørloth (Crystal Palace).

Midtbanespilleren fra St. Pauli ble vraket fra troppen til de første kampene i Nations League, men nå er 23-åringen med 20 landskamper tilbake. Han erstatter Martin Ødegaard, som er med i U21-troppen til to viktige EM-kvalifiseringskamper.

– Han har sett ganske bra ut, og det virker som om han er på vei tilbake. Jeg ser først og fremst på ham som en kantspiller, sa landslagssjefen.

Ødegaard trenger spilletid

– Vi har diskutert det litt. Delvis er det det med fingerskaden, og så har han veldig lite spilletid. Det er bedre at han får to ganger 90 minutter på U21-landslaget. Det tror jeg også at A-landslaget tjener mer på, sa Lagerbäck om at Vitesse-spilleren ikke er med blant seniorene.

Dæhli har tidligere vært et omdiskutert medlem av landslagstroppen . Skader og lite spilletid de siste sesongene har bidratt til at den tidligere Molde- og Cardiff-spilleren ikke har fått vist seg skikkelig frem de siste årene.

Men nå har han altså startet alle åtte kampene for St. Pauli som ligger på sjetteplass på nivå to i tysk fotball.

Vurderer telefon til RBK-Hansen

Keeper André Hansen er ikke med i troppen, og Lagerbäck sa følgende om at RBK-spilleren ikke er en av tre målvakter i troppen:

– Vi har en deal om at jeg er velkommen til å ringe dersom det skulle bli problemer. I tillegg har jeg sagt at han er velkommen til å komme hit og konkurrere om plassen. I øyeblikket er det status quo.

– Rune skal være 100 prosent, sa Lagerbäck om keeperen som har slitt med en skade de siste dagene.

Sten Grytebust er noe usikker for sin klubb Odense, som har kamp i morgen kveld.

– Hvis det viser seg å bli problemer, så skal jeg ta en veldig ydmyk telefon til herr Hansen for å sjekke om han har tid til å komme en tur, sa Lagerbäck og gliste.

EM-håp for ungguttene

Ødegaard og Morten Thorsby ble tatt ut på U21-landslaget, som skal møte Tyskland (borte 12. oktober) og Aserbajdsjan (hjemme 16. oktober) i EM-kvalifiseringen. Se hele troppen på fotballforbundets sider .

– Det handler selvfølgelig om at vi har en anledning til å kjempe om en kvalifisering. I tillegg en det alltid en vurdering. Martin og Morten Thorsby har kapasitet til å være med ett steg opp også, sånn sett er vi glade for at de kan være med oss denne gangen også, sa U21-trener Leif Gunnar Smerud på dagens pressekonferanse.

Norges U21-landslag har 14 poeng etter åtte kamper i EM-kvalifiseringen. Det er likt med Irland. Tyskland har 19 poeng når to kamper gjenstår.

Gruppevinneren går direkte til EM-sluttspillet i Italia og San Marino, mens de fire beste gruppetoerne skal ut i playoffkamper om de to siste plassene i sluttspillet.

PS ! Håvard Nordtveit må stå over kampen mot Slovenia som følge av det røde kortet han pådro seg mot Bulgaria.

Her kan du se hele pressekonferansen: