Tidenes verste PL-start for Man. United: – Kommer til å bli tatt store avgjørelser

FOTBALL 2018-09-29T13:21:04Z

(West Ham – Manchester United 3-1) I midtuken ble det ligacupexit mot Derby. Lørdag var det West Ham som tok skalpen på José Mourinhos Manchester United.

Publisert: 29.09.18 15:21 Oppdatert: 29.09.18 16:32

Den karismatiske portugiseren fant ikke plass til en underpresterende Alexis Sánchez i 18-mannstroppen mot London-laget, men uten chileneren på banen gikk det ikke veldig mye bedre for de rødkledde fra Manchester.

Mourinhos ligaåpninger fra 2004 Chelsea 2004/05: 17 poeng (5–2–0) 2005/06: 21 poeng (7–0–0) 2006/07: 16 poeng (5–1–1) 2007/08: 11 poeng (3–2–2) Inter 2008/09: 16 poeng (5–1–1) 2009/10: 16 poeng (5–1–1) Real Madrid 2010/11: 17 poeng (5–2–0) 2011/12: 16 poeng (5–1–1) 2012/13: 11 poeng (3–2–2) Chelsea 2013/14: 14 poeng (4–2–1) 2014/15: 19 poeng (6–1–0) 2015/16: 8 poeng (2–2–3) Manchester United 2016/17: 13 poeng (4–1–2) 2017/18: 19 poeng (6–1–0) 2018/19: 10 poeng (3–1–3) ** Vi har ikke tatt med hvordan Mourinho gjorde det med Benfica, Uniao de Leiria eller Porto, lagene han trente før han tok over Chelsea.

Kort fortalt: Det endte med 1–3-tap, og Manchester United står med «fattige» ti poeng etter syv kamper.

Sist laget hadde færre enn ti poeng etter syv runder, var i 1989/90-sesongen, opplyser statistikkleverandøren Opta.

Med andre ord: Manchester United har aldri åpnet Premier League dårligere.

– En fotballspillers DNA handler om å jobbe hardt og stå på. Det så jeg ikke i dag. De klarte ikke å spille to-tre pasninger på rad. Det er kriminelt, sier en rystet Rio Ferdinand til BT Sport, ifølge BBC.

– Det kommer til å bli tatt noen store avgjørelser i United nå. Det kommer til å være samtaler blant toppene; om managerens fremtid og om stallen, fordi de helt banale tingene blir ikke gjort, fortsetter den tidligere Manchester United-stopperen.

Det er også Mourinhos nest dårligste serieåpning siden 2004, året da han tok over Chelsea for første gang (se faktaboks). Bare i 2015/16-sesongen startet hans mannskap verre, og åtte poeng etter de første syv kampene med Chelsea (periode nummer to) endte med at han og klubben skilte lag i desember 2015.

– Jeg tror Mourinho kan komme til å få sparken, sier TV2s britiske ekspert Trevor Morley i studio om situasjonen nå.

Selv mener den pressede manageren at dommertrioen skal ha skyld. Han peker på at Pablo Zabaleta var hårfint i offside før han slo innlegget som Felipe Anderson hælflikket til 1–0 etter fem minutter, og at laget skulle hatt frispark i forkant av 3–1-scoringen til Marko Arnautovic.

– Vi hadde 20 minutter å komme tilbake på, men vi klarte det ikke fordi vi var kjørt mentalt, sier Mourinho.

Det siste West Ham-målet (2–0) ble scoret av Andrey Yarmolenko rett før pause, mens Manchester United reduserte til 2–1 etter omkring 70 minutter spill.

Sekunder før Marcus Rashford flikket corneren i mål, hadde Mourinho tatt Paul Pogba av banen, gitt ham hånda på vei ut, men nærmest blitt ignorert av en franskmann med blikket rettet mot benken.

– Han prøver hardt, var Mourinhos ord om Pogba etter kampslutt.

Fra en lykkeligere tid for Pogba...

Mourinho og Manchester United må vende snuten tilbake fra London med null poeng i bagasjen. Laget har syv poeng på like mange kamper (3–1–3).

West Ham har på sin side snudd en elendig PL-start. Etter fire strake tap i PL-starten står laget nå med 2–1–0 på de siste tre og med syv poeng på like mange kamper.

