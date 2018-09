LUKE: Start har riktignok en kamp mer spilt, men etter 2–1-seieren over Bodø/Glimt har Kjetil Rekdal og Start nå en luke på fire poeng ned til Lillestrøm på direkte nedrykksplass. Her er det Mathias Bringaker som jubler for 2–1-scoringen. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Snuoperasjon sørget for Starts første borteseier siden 2015

(Bodø/Glimt – Start 1-2) Start holdt på å kløne det fullstendig til for seg selv, men en sterk snuoperasjon borte mot Bodø/Glimt sørget for tre særdeles viktige poeng i bunnstriden.

2–1-seieren på Aspmyra – Starts første borteseier i Eliteserien siden mai 2015 – kan vise seg å bli gull verdt i nedrykksstriden.

Seieren betyr at Start har skaffet seg en luke på fire poeng ned til Lillestrøm på nedrykksplass. Riktignok har romerikingene én kamp mindre spilt.

– Dette var en utrolig viktig seier for oss, og det gjør at vi er med. Vi nærmer oss det poengtallet vi må ha for å overleve. Vi er helt avhengig av noen borteseire, og nå har vi fått den første. Vi må ha minst én til og kanskje to, sier Start-trener Kjetil Rekdal til Eurosport.

Han antyder at Start må over 30 poeng for å unngå nedrykk til Obos-ligaen.

Derfor var søndagens seier særdeles viktig.

– Dette betyr utrolig mye. Vi har ikke vunnet så mye bortekamper i det siste, så det smakte utrolig godt å få tre poeng nå, jublet matchvinner Mathias Bringaker overfor Eurosport.

Innbytteren steg til vers seks minutter før slutt og stanget inn vinnermålet.

– Jeg håpte bare at den skulle komme på bakerste. Det var et utrolig bra innlegg av Shala som skal ha æren for målet. Det smakte utrolig godt, sier Start-spissen.

Grusom forsvarsfeil

At tre poeng skulle bli med hjem til Kristiansand, var det lite som tydet på 20 minutter før slutt.

Start virket å ha god kontroll på kampen da Damion Lowe på uforståelig vis lot være å klarere ballen unna på egen halvdel. Ulrik Saltnes takket og bukket, overtok ballen og spilte fri Philip Zinckernagel som på vakkert vis styrte inn 1–0-ledelse for Bodø/Glimt .

Scoringen var et hardt slag for Start, som hadde styrt spillet og skapt flere store sjanser i medvinden i annenomgang.

Men bare fire minutter senere satt utligningen for Kjetil Rekdals menn. Innbytter Mathias Bringaker spilte ballen nydelig på tvers til Elliot Käck, som klinket til fra distanse. Ballen føk som et prosjektil opp i nærmeste kryss og utligningen var et faktum.

Kampen roet seg egentlig ned etter dette, men seks minutter før slutt smalt det igjen: Herolind Shala dro seg fri på kanten og chippet ballen inn i feltet. Der var Mathias Bringaker klart sterkest og headet inn Starts 2–1-scoring.

Bodø/Glimt satset mer offensivt etter dette, men klarte aldri å skape de virkelig store sjansene. Dermed vant Start for første gang en bortekamp i Eliteserien siden 2–0-seieren over Haugesund 30. mai 2015.

Vinden preget oppgjøret

Siden den gang spilte Start hele 34 kamper uten borteseier i Eliteserien.

Seieren betyr samtidig at Start tok tre viktige poeng i nedrykksstriden. Seieren betyr at Start – foreløpig på kvalifiseringsplass – nå har en luke på fire poeng ned til Lillestrøm på direkte nedrykk. Lillestrøm har en kamp til gode.

Seieren var for så vidt fortjent ut ifra spill og sjanser. Bodø/Glimt var det førende laget før pause, mens Start skapte klart mest etter pause.

– Jeg føler at vi kjemper og står bra opp i motvinden i førsteomgang. I annenomgang føler jeg egentlig at vi maler dem litt i stykker. En veldig, veldig deilig seier, konkluderte Starts Erlend Segberg etter kampen.

I Bodø/Glimt-leiren var skuffelsen stor etter tapet.

– Når vi først tar ledelsen 1–0, så er det jævlig dårlig av oss å ikke vinne. Det skal ikke gå an, sier Bodø/Glimts Vegard Moberg.