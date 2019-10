Lagerbäck bekymret for rasisme – kan ta Norge av banen mot Romania

BUCURESTI (VG) En helomvending fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA) overrasker landslagssjef Lars Lagerbäck (71).

Sist måned fikk Romania straffen for rasisme i to tidligere kamper: De fikk bot og skulle spille med tomme tribuner mot Norge. Nå får rumenerne likevel fylle 30.000 av de 55.000 setene på Arena National med supportere opp til 14 år.

– Jeg trodde ingenting ville overraske meg i fotballen lenger, siden jeg er så gammel, men dette overrasket meg. Jeg visste ikke at UEFA hadde en slik regel, sier Lagerbäck foran norske og rumenske journalister her i Bucuresti.

Før England skulle spille mot Bulgaria sist uke, uttalte den engelske leiren at de ville forlate gresset hvis noen av dem ble utsatt for rasisme. Nå antyder Lagerbäck at Norge vil gjøre det samme.

– Vi har mange spillere med flerkulturell bakgrunn. Jeg vil bli veldig skuffet hvis noe som har skjedd før skjer igjen her i morgen. Dette er noe som opptar oss veldig mye. Jeg vet ikke hvordan vi vil reagere om det skjer, men jeg håper virkelig at deres unge fans vil oppføre seg på en god måte. Hvis ikke må vi ta en avgjørelse som andre landslag har diskutert den siste tiden, sier Norges landslagssjef henvendt til en rumensk reporter.

STERKERE SAMMEN: Det er mottoet til det norske herrelandslaget som mandag var samlet for trening på Arena National i Bucuresti. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Forstår ikke UEFA

Norges svenske landslagssjef påpeker at han skjønner at Romania utnytter muligheten til å fylle store deler av arenaen, men Lagerbäck skjønner ikke logikken bak UEFAs beslutning.

– Jeg har aldri opplevd det før, sier 71-åringen.

– Skal man markere mot saker som dette, kjennes det ut som at regelverket er underlig. Det er slik jeg vurderer det, forteller Lagerbäck.

Han får støtte av lagkaptein Stefan Johansen.

– Rasisme skal ikke skje i fotball. Det har vært mye fokus på det fra profiler rundt omkring i hele verden. Det skal straffes hardt. Når regelverket er som det er, må vi forholde oss til det. Vi kan bare forberede oss på det vi skal gjøre, sier 28-åringen.

I ROMANIA: Lars Lagerbäck møtte tirsdag pressen i Bucuresti. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Vil ikke utelukke rasisme

Nicu Badescu er journalist for rumenske ProSport. Selv om det er barn og ungdom som slipper til på Arena National klokken 20.45 tirsdag kveld, kan han ikke utelukke at de vil komme med rasistiske tilrop mot de norske spillerne.

– Man vet aldri. Dette er Romania. Jeg kan ikke utelukke det. Folk her tar ikke rasisme så seriøst. De er ikke opplyste. I nordiske land vet jeg at man jobber aktivt mot rasisme. Det er det ingen som gjør i Romania, sier Badescu til VG.

– Selv jeg kan ikke si at jeg er 100 prosent opplyst om dette temaet. Folk er ignorante. Det er snakk om barn opp til 14 år som kommer i morgen, hvor mange av dem er fra fotballskoler. Det gjør at jeg ikke ville veddet på at de ytret seg rasistisk, men det kan komme rop eller lyder fra tribunen.

